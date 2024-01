España es el único país del mundo que ha trasplantado ya todos los órganos posibles

El nombre de Emma no es uno de los casi 6000 trasplantes -16 al día- realizados en España en 2023. El suyo, primero de intestino del mundo, se contó en las cifras de 2022. Pero su imagen de hoy, la que ilustra esta información, es la demostración, más de un año después de aquel trasplante multivisceral, de lo que la generosidad de los donantes aporta a quienes reciben un órgano.

En eso justo incidía la ministra durante la presentación del balance anual de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes. "Más allá de las cifras -apuntaba Mónica García- estamos hablando de pacientes que dejan la diálisis, ese carrito donde llevan el oxígeno, pacientes que recuperan su vida normal, que no tienen que ingresar, que ya pueden dormir acostados porque no tienen insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una transformación profunda en la vida de la gente".

8 donaciones al día, 16 trasplantes

En 2023 se realizaron en España 5.861 trasplantes, 16 cada día. Gracias a la generosidad de 2.781 donantes, 8 cada día. Son las cifras que marcan un liderazgo internacional ininterrumpido durante 32 años. Pero además son números que baten el propio récord nacional, superando ya las cifras previas a la pandemia covid que supuso un frenazo de la actividad en todo el mundo.

Si comparamos los datos españoles en forma de tasa con los de otros países, la realidad es aplastante. España tiene una tasa de 48,9 donantes por millón de población. En 2022, Estados Unidos, el más próximo a nosotros en cifras, registró 44,5 donantes p.m.p; Francia 25,8; Italia 25; Canadá 21,4; Reino Unido 20,4; Alemania, 10,4. La Unión Europea en su conjunto mantiene 20,9 donantes por millón de población.

¿Dónde radica el éxito de España?

España mantiene un modelo perfectamente engranado que involucra a múltiples profesionales en el hospital. La colaboración de intensivistas y urgenciólogos es vital porque sólo entre el 1% y el 2% de quienes llegan a un hospital en estado crítico lo hacen en condiciones de ser donantes. Hay que sumar el modelo de solidaridad. "La actividad trasplantadora en España -destacaban tanto la ministra García como Beatriz Dominguez Gil, directora general de la ONT- es un ejemplo de cohesión social y sanitaria que salva miles de vida cada año". El 23% de los trasplantes, casi uno de cada cuatro, se realiza en una comunidad distinta a aquella en la que fue donado el órgano.

Pero hay más elementos en esta fórmula de éxito. Toca añadir el altruismo. El 82% de las familias dicen SÍ a la hora de donar los órganos de un familiar fallecido. Y el hallazgo de estrategias que han revolucionado los trasplantes, fundamentalmente la donación en asistolia, esa que se realiza cuando el corazón ha dejado de latir. Suponen ya el 45% del total de donaciones. Y se consolida, explica Beatriz Dominguez Gil, "como multiorgánica, gracias a la generalización en los hospitales españoles de un complejo procedimiento de preservación de órganos basado en dispositivos de circulación extracorpórea, ECMO".

El donante más longevo de 2023 tenía 92 años

Los donantes españoles de órganos han evolucionado mucho a lo largo de los años. En 2023 los procedentes de accidentes de tráfico sólo representaron un 4,7% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cardiovascular. Y si hablamos de la edad, más de la mitad superaban los 60 años, el 30% los 70 y un 5% los 80. El año pasado el donante más longevo tenía 92 años. Ese perfil, apunta Dominguez Gil, "es muy diferente al que encontramos en Estados Unidos, donde los órganos proceden de donantes bastante más jóvenes y un 17% de los donantes fallecieron por sobredosis de drogas".

Por tipo de órgano, los trasplantes renales ocupan la primera posición, con un total de 3.688 intervenciones, un 8% más que el año anterior. De ellos, el 12% fueron donantes de vivo, una fórmula también en ascenso: en 2023 creció un 24% respecto del año anterior. Tras los renales, los más frecuentes fueron los trasplantes hepáticos (1.262). Además se realizaron 479 pulmonares, 325 cardíacos, 100 de páncreas y 7 intestinales. Y en este último España también es pionera. Es el único país del mundo que ya ha trasplantado todos los órganos posibles.

2023 cerró con 314 trasplantes realizados en urgencia cero, con el paciente en riesgo de muerte, y se realizaron 190 trasplantes infantiles. No es la primera vez que la directora de la ONT explica que, pese a las cifras de récord de nuestro país, "no realizamos más trasplantes porque no tenemos más órganos". De ello da muestra la lista de espera, en la que aguardan, ahora mismo, 4.794 pacientes. De ellos, 75 son niños. "Y eso pese a que los tiempos en España se han reducido de forma impresionante -apunta Domínguez Gil- Para órganos vitales como corazón, hígado y pulmón (y dejando fuera la urgencia cero), los tiempos de espera son inferiores a tres meses. En renal, entre doce y dieciocho meses. En Alemania, por ejemplo, el tiempo de espera para un trasplante de riñón es de siete años".

20 donantes samaritanos y 90 de un proceso de eutanasia

A todas estas cifras hay que añadir dos muy significativas. Ya son 20 los donantes samaritanos, que donan en vida un riñón para que sea trasplantado a un desconocido que lo necesite. Suelen ser la espoleta de las cadenas de trasplantes. En 2023 se realizaron 7 de ellas y España e Italia realizaron con éxito el segundo cruzado internacional con tres parejas implicadas. La segunda de las cifras es la de los 90 donantes que decidieron donar sus órganos antes de iniciar su proceso de eutanasia. Desde la entrada en vigor de la ley han posibilitado el trasplante de 249 pacientes.

Los datos de actividad por comunidades autónomas muestran una notable divergencia. Hay tres, Cantabria, Navarra y Murcia, que rebasan la cifra de 70 donantes por millón de población (recordemos que la media nacional está en 48,9). Además diez comunidades superan los 50 donantes p.m.p y por debajo de la media se quedan Aragón y Madrid, con poco más de 38 donantes por millón, aunque ésta última ha nota un crecimiento de la actividad en 2023 del 24%.