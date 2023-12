Disminuyen los contagios de VIH pero las asociaciones alertan del descenso en el uso del preservativo

Este viernes 1 de diciembre se celebra el D铆a Mundial contra el VIH/Sida, motivo por el cual asociaciones y ONG de la Comunidad de Madrid reclaman un mayor acceso a la profilaxis preexposici贸n (PrEP) y a las pruebas r谩pidas de detecci贸n, as铆 como mayor concienciaci贸n al tiempo que alertan sobre un descenso en el uso del preservativo.

S贸lo el 15% de personas con parejas ocasionales usa el preservativo

Desde Cruz Roja han constatado una "disminuci贸n considerable" en el uso del preservativo, seg煤n se desprende de m谩s de 2.000 encuestas realizadas por la organizaci贸n en la Comunidad en las que se observa que "s贸lo el 8%" de personas con pareja estable lo utiliza "siempre", mientras que entre aquellas con parejas ocasionales este porcentaje apenas sube hasta el 15%.

La coordinadora de proyectos VIH y otras infecciones de transmisi贸n sexual (ITS) de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, Helena Mart铆n, ha advertido de que cuatro de cada diez encuestados "ha tenido alguna pr谩ctica de riesgo" y el 26% ha pasado por al menos una ITS.

Por ello, ha abogado por la concienciaci贸n, adem谩s de la sensibilizaci贸n, detecci贸n y tratamiento del virus, insistiendo en la "prevenci贸n secundaria" y en hacer m谩s accesibles las pruebas r谩pidas.

Los preocupantes datos sobre el uso del preservativo entre los j贸venes espa帽oles

Cuatro de cada 10 j贸venes espa帽oles afirma no usar nunca o casi nunca el preservativo masculino cuando mantiene relaciones sexuales; y la cifra se dispara en el sexo oral ya que el 92 por ciento confiesa no usarlo, seg煤n el XI Bar贸metro de Control Espa帽a 'Los espa帽oles y el sexo'.

Los encuestados, unos 2.000 hombres y mujeres de entre 18 y 58 a帽os de todo el territorio nacional, afirman que el principal motivo para no usar el cond贸n es la existencia de otros m茅todos (40%), la p茅rdida de sensibilidad (29%) y la interrupci贸n del momento de excitaci贸n (18%). En el caso del sexo oral, un 41% afirma creer que no hay riesgo de contagio por estar con pareja estable, y un 52% no da explicaciones de por qu茅 no lo usa.

Las tasas de contagio siguen a la baja

El Instituto de Salud Carlos III -en coordinaci贸n con el Ministerio de Sanidad- es el encargado de vigilar los casos de VIH y Sida y, seg煤n el 煤ltimo informe de situaci贸n publicado en junio -con datos de 2022-, se observa una clara tendencia a la baja en las tasas de contagio, es decir, el n煤mero de personas que contraen el virus por cada 100.000 personas.

Por ejemplo, en el 煤ltimo informe al que nos referimos, se recoge la notificaci贸n de 2.956 nuevos diagn贸sticos de VIH, lo que supone una tasa de 6,23/100.000 habitantes. El 85,7% eran hombres con 36 a帽os de media.

Algunos datos concretos:

La transmisi贸n m谩s frecuente fue en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (55%).

fue en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (55%). La segunda m谩s frecuente, la heterosexual (24,5%).

m谩s frecuente, la heterosexual (24,5%). La tercera , la que se produce en personas que se inyectan drogas (1,9%).

, la que se produce en personas que se inyectan drogas (1,9%). El 46,5% de los nuevos diagn贸sticos de infecci贸n por VIH se realiz贸 en personas originarias de otros pa铆ses .

. El 48.6% de los nuevos diagn贸sticos presentaron diagn贸stico tard铆o .

. El 92,5% de las personas que vive con el VIH en Espa帽a conocer铆a su diagn贸stico de infecci贸n.

de infecci贸n. El 96,6% est谩 recibiendo tratamiento antirretroviral y el 90,4% tiene la carga viral suprimida.

Casos por comunidades aut贸nomas

Tasa por cada 100.000 habitantes

Un estudio se帽ala al VIH como la causa del envejecimiento prematuro y no su tratamiento

Un estudio del Hospital del Mar Research Institute (IMIM) ha demostrado que la vejez prematura de los pacientes afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) lo causa la misma infecci贸n y no el tratamiento antiretroviral.

Las personas infectadas por VIH, cerca de 40 millones en todo el mundo, sufren un proceso de envejecimiento precoz al cual se asocian varias patolog铆as: des贸rdenes neurocognitivos, afectaci贸n a la salud cardiovascular y enfermedades que afectan al h铆gado y los huesos.

El estudio, publicado por la revista Journal of Microbiology, Immunology and Infection, concluye que el origen de este efecto es la misma infecci贸n, independientemente del tratamiento.

Los infectados tienen alterados los niveles de una mol茅cula de ARN (miR-21-5p) relacionada tanto con el envejecimiento, la inflamaci贸n y el estr茅s oxidativo.

驴Qu茅 retos quedan por delante?

Seg煤n Jos茅 Ram贸n Arribas, de GeSIDA y jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital La Paz, uno de los desaf铆os que tienen los cl铆nicos que cuidan a personas con VIH es el cribado del c谩ncer, ya que pacientes de VIH pueden experimentar un proceso de envejecimiento acelerado, lo que implica un mayor riesgo de c谩nceres asociados con la edad, como puede ser el c谩ncer de pulm贸n.

Jos茅 Ram贸n Arribas, de GeSIDA, revela el primer reto al que se enfrentan: el cribado del c谩ncer

Otro de los desaf铆os es el incremento de las enfermedades de transmisi贸n sexual que est谩 ocurriendo en todo el mundo y tambi茅n en Espa帽a, sobre todo el incremento de las ITS en personas adolescentes, incluyendo casos de infecci贸n por VIH.

"Esto ocurre en el contexto de la implementaci贸n de la profilaxis preexposici贸n (PrEP) en Espa帽a, que yo lo ver铆a como una oportunidad estupenda para aumentar nuestro cribado de enfermedades de transmisi贸n sexual y el tratamiento precoz. Parte del aumento de enfermedades de transmisi贸n sexual puede ser debido a una mayor tasa de diagn贸stico", asegura.

Jos茅 Ram贸n Arribas, de GeSIDA, revela el segundo reto al que se enfrentan: incremento de las ITS

Por 煤ltimo, otro de los desaf铆os es la prevenci贸n de los eventos cardiovasculares en personas que viven con VIH, tambi茅n un asunto relacionado con el envejecimiento de la poblaci贸n.

Jos茅 Ram贸n Arribas, de GeSIDA, revela el tercer reto al que se enfrentan: prevenci贸n de los eventos cardiovasculares