Cómo llegar a los 100 años: La rosa de los vientos desvela nueve claves para ser centenario, según un estudio

La esperanza de vida global ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Actualmente, las mujeres viven alrededor de los 76 años, mientras que los hombres entre 71-72. Si bien, como en todo, hay excepciones y cada vez son más los ciudadanos que llegan e, incluso, superan los 100 años.

Para llegar a esta increíble cifra hay que seguir una serie de consejos, conocidos como 'Power Nine', tal y como ha explicado Silvia Casasola en La Rosa de los vientos. Un estudio publicado en el American Journal of Life Style ha identificado nueve parámetros comunes entre las poblaciones más longevas del mundo.

Los cinco lugares con más centenarios del mundo

Antes de saber cuáles son estas nueve claves es importante conocer los lugares donde más centenarios hay, ya que tienen características comunes, aunque a priori no lo parezca. Fue el científico Michel Puilain el que en 1999 empezó a investigar sobre esta cuestión y marcó con un boli azul las zonas del mapa con más esperanza de vida.

Se trata de Barbagia, una región montañosa de Cerdeña (Italia) con la mayor densidad de hombres centenarios del mundo. Otro lugar es Icaria, una isla griega del Egeo que tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo en mediana edad y una incidencia de demencia extremadamente reducida.

Ya en el continente americano, la península de Nicoya (Costa Rica) es la segunda con mayor densidad de hombres centenarios del mundo, mientras que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (Loma Linda, Los Ángeles) viven de media 10 años más que toda la población. El quinto lugar es Okinawa (Japón), donde las mujeres son la población femenina más longeva del mundo.

Los nueve consejos para llegar a ser centenario

Según el estudio, no es cuestión de genética, sino que son una serie de rutinas que pueden implementarse a partir de cualquier edad. Las personas centenarias no van al gimnasio ni siguen una rutina específica de ejercicios diarios. Simplemente caminan. La clave está en que viven en lugares que, por sus características, hacen que la actividad física esté integrada en su día a día. En Barbagia caminan nueve kilómetros diarios, en Icaria su geografía es muy montañosa...

El segundo consejo es tener un propósito de vida, un motivo para levantarse por la mañana. En Okinawa lo llaman Ikigai, por ejemplo. El tercero es llevar una vida relajada, sin estrés y tomarse el tiempo necesario para cada cosa; los adventistas dedican los sábados a meditar y respirar.

El cuarto está relacionado con la alimentación. En Okinawa cuando llegan al 80% de saciedad dejan de comer, para evitar excesos. Además, en todas estas poblaciones, la dieta es predominantemente vegetal, con cereales, legumbres... De hecho, en Icaria comen verduras silvestres.

El quinto consejo es el vino, que forma parte de la alimentación, aunque tomado con moderación. En sexto lugar aparece la espiritualidad como elemento común en estos lugares. En Cerdeña tienen una fuerte tradición católica, mientras que los ancianos de Nicoya encuentran consuelo en su visión espiritual.

En relación con esto aparece la familia, como séptimo consejo. Para evitar el aislamiento, estas personas viven con su familia y continúan siendo parte activa de la sociedad. Esto está estrechamente ligado con el octavo consejo, el apoyo social y pertenencia. Por ejemplo, en Okinawa llaman Moai a los grupos de amigos para toda la vida. En último lugar, el humor y la ironía, porque según el estudio, los problemas se afrontan mejor de esta manera.