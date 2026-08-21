Varios heridos tras un ataque con espada en un colegio de Suecia

Varias personas han resultado heridas este viernes en un colegio sueco a manos de "una persona armada con una espada", según informó el ayuntamiento de Fagersta, en el centro de Suecia, a través de un comunicado.

"Se recibió una llamada relativa a un caso de violencia mortal en curso en una escuela de Fagersta. La policía ha acudido al lugar y se ha detenido a una persona", informó la policía, quien "sigue trabajando en el lugar de los hechos con diversos recursos. Se insta a la ciudadanía a respetar los cordones policiales y a seguir las instrucciones de la policía".

El Gobierno está en estrecho contacto con la policía tras el ataque, según ha declarado el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, en un comunicado a Reuters.

"Se nos ha informado de un incidente grave en Fagersta. La policía se encuentra en el lugar y está trabajando muy intensamente en el incidente", afirmó Strommer.

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