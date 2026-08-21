SUECIA

Varios heridos tras un ataque con espada en un colegio de Suecia

Los hechos han tenido lugar en una escuela de Fagersta, en el centro de Suecia. El sospechoso ha sido detenido por las autoridades del país tras atacar a varias personas con una espada.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de agentes de la Policía de Suecia.
Imagen de archivo de agentes de la Policía de Suecia. | Europa Press

Varias personas han resultado heridas este viernes en un colegio sueco a manos de "una persona armada con una espada", según informó el ayuntamiento de Fagersta, en el centro de Suecia, a través de un comunicado.

"Se recibió una llamada relativa a un caso de violencia mortal en curso en una escuela de Fagersta. La policía ha acudido al lugar y se ha detenido a una persona", informó la policía, quien "sigue trabajando en el lugar de los hechos con diversos recursos. Se insta a la ciudadanía a respetar los cordones policiales y a seguir las instrucciones de la policía".

El Gobierno está en estrecho contacto con la policía tras el ataque, según ha declarado el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, en un comunicado a Reuters.

"Se nos ha informado de un incidente grave en Fagersta. La policía se encuentra en el lugar y está trabajando muy intensamente en el incidente", afirmó Strommer.

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