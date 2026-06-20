Trump vuelve a cargar contra Meloni y asegura que su popularidad está por los suelos: "Le dio la espalda a Estados Unidos"

Donald Trump continúa alimentando la polémica generada hace unos días ante las posibles lecturas de una fotografía que se tomó junto a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. En esta ocasión, el magnate ha cargado duramente contra la líder italiana al asegurar que su "popularidad está por los suelos" porque "le dio la espalda a Estados Unidos" en el conflicto contra Irán.

El expresidente estadounidense ha insistido en que Meloni "pidió una y otra vez tomarse una foto" con él en la Cumbre del G7 en Francia; una interacción que la primera ministra negó el viernes, manifestando además que estaba "atónita" por unas afirmaciones que tildó de "inventadas".

Como viene siendo habitual, Trump ha utilizado su red social Truth Social para compartir una nueva publicación en la que explica: "su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos -un país que realmente ama y protege a Italia- al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)".

Trump ha reprochado este sábado a Meloni que no permitiera el uso de "las pistas de aterrizaje italianas -lo que supuso un gran inconveniente logístico-, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y otros 'supuestos' aliados de la OTAN".

Además, considera que Meloni pretende acercarse a él únicamente para subsanar sus bajos índices de aprobación: "Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT".

La respuesta de Meloni a Trump

Este mismo sábado, Meloni ha vuelto a responder al político estadounidense afirmando: "mi popularidad no es asunto tuyo, ruego que te centres en la tuya". Lo ha hecho a través de un mensaje escrito en inglés en su cuenta de Instagram.

La primera ministra italiana aclara la postura de su Gobierno: "Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana", antes de sentenciar: "En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya".

Finalmente, ha querido zanjar el tema con una publicación posterior en italiano en la que afirma que "no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea".