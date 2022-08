Trump reclama la supervisión de los documentos incautados en el registro de su casa de Florida

Los abogados de Donald Trump han solicitado en una demanda a la corte de Florida la supervisión de los documentos que los agentes sacaron de su casa de Mar-a-Lago en Florida por parte de un "maestro especial". La figura a la que se refiere el equipo legal del expresidente es un abogado independiente que supervise la investigación.

Para ello se ha amparado en que el registro efectuado por el FBI el pasado 8 de agosto fue "ilegal e incostitucional". Además, el propio Trump ha calificado el cateo como "una irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense". Sus representantes legales también han pedido un recibo más detenido de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.

La orden de registro por su parte, evidencia que el magnate norteamericano se llevó material clasificado de la Casa Blanca a su residencia. En este sentido, el FBI requisó once conjuntos de archivos clasificados en su residencia de Palm Beach. Dicha orden también apuntaba los delitos en los que puede estar incurriendo: violación a la Ley de Espionaje, obstrucción a la Justicia y destrucción de documentos.

El republicano, que está siendo investigado por posible mal manejo de documentos clasificados de su época como presidente, aseguró en contraposición que "todos" los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia habían sido previamente desclasificados.

Los argumentos de Trump

El expresidente se quejó públicamente de que los agentes "exigieron que apagaran las cámaras de seguridad, una solicitud que legítimamente" negaron, y que evitaron que sus abogados observaran lo que se estaban llevando.

El mandatario se escuda en que los documentos requisados están amparados por el privilegio abogado-cliente y reclama que los agentes abrieron una caja fuerte de su propiedad. Según el propio Trump, la moción presentada busca que el Departamento de Justicia "detenga de inmediato la revisión de los documentos incautados ilegalmente de mi casa", además de la supervisión del material incautado por parte de un "maestro especial".

Además, el entorno de Trump acusa el registro a razones políticas, señalando al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de filtrar "justificaciones inexactas y siempre cambiantes" sobre el registro a medios de comunicación. En el mismo sentido apuntaba a la popularidad del expresidente y su papel de "claro favorito" con respecto a las elecciones de 2024.

El juez federal no ha decidido si divulgar las razones del registro

Entre tanto, el juez Bruce Reinhart, que aprobó la orden de allanamiento -algo sin precedentes para la casa de un expresidente estadounidense- aún está determinando si divulga la declaración jurada que se presentó como justificación de la investigación.

El letrado apela a que las redacciones propuestas por el gobierno para la declaración jurada eran tan extensas que "no tenían sentido" si se divulgaban, aunque, según informa la BBC, el juez cree que no debería permanecer completamente sellada dado el interés público en el caso, por lo que aún no se ha decidido a publicarla, pero informa de que, cuando lo haga, ocultará los datos más sensibles que puedan afectar la investigación.