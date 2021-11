Trump acusa a Alec Baldwin de disparar intencionadamente a su compañera de rodaje Halyna Hutchins

El ex presidente de EE.UU. ha acusado al actor Alec Baldwin de disparar intencionadamente a su compañera de rodaje Halyana Hutchins. Así lo ha expresado durante su intervención en el programa de radio de Christ Stigall el pasado jueves.

Trump, que en otras ocasiones ha manifestado su animadversión por Baldwin, ha insinuado que el actor actuó de forma intencionada al disparar a la directora de fotografía Halyana Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust'. ¿Cómo se coge un arma, si está cargada o no, y apuntas a alguien que ni siquiera está en la película, y aprietas el gatillo?", ha preguntado.

Alec Baldwin estaba rodando su última película, 'Rust cuando le dieron una pistola que en teoría no tenía munición real y con la que disparó y mató a Halyna Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza.

Durante su intervención en el programa, Trump continúo con su ataque a Baldwin. "Incluso si estaba cargada... Es algo extraño, quizás él la cargó. ¿A quién le darían un arma: 'Aquí Alec, aquí está tu arma','ah vale', se pondría de pie, apuntaría a una persona y apretaría el gatillo. Y: 'Oh, hombre, ha salido una bala', ella está muerta. Le pasa algo. Es un tipo enfermo".

Trump también explicó cómo habría actuado él en la misma la situación, teniendo en su poder una pistola: "Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y le dispararía. No me importaría revisar el arma. Si te dan un arma no vas a apuntar a nadie".

"Ella era la directora de fotografía, ni siquiera es una actriz que está en el set de rodaje contigo, era una directora de fotografía, eso significa que cogió el arma y apuntó a la directora de fotografía, apretó el gatillo y ella murió", reiteró.

Baldwin responde a Trump

En respuesta a las insinuaciones de Trump, el actor publicó en sus redes sociales la captura de pantalla de un artículo de The Wrap titulado: 'Trump lanza la afirmación temeraria de que Alec Baldwin disparó intencionadamente a la directora de fotografía de 'Rust''.