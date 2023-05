Rusia prepara un gran ataque sobre Kiev con la excusa de querer matar a Putin con drones

Durante la madrugada de este jueves se han escuchado numerosas explosiones en Kiev, donde se ha activado la alerta aérea, así como en otras regiones de Ucrania como Odesa. Estos ataques forman parte de la nueva ofensiva rusa a varias regiones del este del país tras el supuesto ataque al Kremlin con drones.

Moscú asegura que sus defensas antiaéreas derribaron dos aparatos en las cercanías al edificio del Kremlin con los que Kiev pretendía asesinar al presidente ruso, Vladimir Putin, quien no estaba allí sino en su residencia en las afueras de la capital.

Zelenski niega las acusaciones de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Finlandia, negaba ayer estar detrás de ese ataque porque, dice, ellos sólo se defienden, no atacan.

"Nosotros no atacamos a Putin o a Moscú, ya saben que no tenemos armas suficientes para esto y por eso no las utilizamos en cualquier sitio. [...] Nosotros no atacamos a Putin", explicó Zelenski.

Rusia planea una gran ofensiva contra Ucrania

Las autoridades ucranianas ya alertaron el miércoles de posibles ataques aéreos en la capital y otras regiones del país. Por el momento no se han confirmado daños personales y materiales, pero estos ataques son el comienzo de una nueva ofensiva de Putin contra Ucrania cuando se cumple más de un año del inicio de la guerra.

Los gobernantes han pedido a los ciudadanos ucranianos que permanezcan en los refugios hasta que se desactive la alerta aérea.