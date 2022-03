Rusia pide que EEUU retire sus armas nucleares de Europa y exige garantías a la OTAN

Rusia ha insistido en que la existencia de armas nucleares de Estados Unidos en Europa es inadmisible y ha vuelto a exigir garantías de seguridad a la OTAN. Lo ha manifestado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un videomensaje sobre la ofensiva rusa en Ucrania.

Lavrov ha declarado que "para nosotros es inaceptable que, contrariamente a las disposiciones fundamentales del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares, las armas nucleares de los Estados Unidos sigan estando ubicadas en el territorio de varios países europeos".

El titular de Exteriores ruso ha insistido en la Conferencia de Desarme de la ONU, que se reúne en Ginebra, en que "ya es hora de que las armas nucleares estadounidenses se lleven a casa y la infraestructura asociada en Europa se desmantele por completo".

Lavrov no ha podido acudir en persona a dicha conferencia porque su avión no puede sobrevolar varios países europeos debido a las sanciones impuestas tras la ofensiva que su país ha lanzado sobre Ucrania. En un videomensaje grabado ha reprochado a la Unión Europea que "no respeta el derecho fundamental al movimiento, con sanciones ilegitimas y unilaterales". Ha añadido que la UE "huye de un diálogo honesto y cara a cara, de un contacto directo que podría ayudar a encontrar soluciones políticas para los asuntos internacionales más urgentes", como la "tragedia" en Ucrania.

Rusia exige garantías de seguridad a la OTAN

Por otra parte, Lavrov ha dicho que la OTAN da pasos peligrosos con el reforzamiento de su capacidad militar cerca de la frontera con Rusia y la ha acusado de violar con estas acciones "el principio de una seguridad indivisible" con el único fin de disuadir a su país.

En este sentido, ha criticado la decisión de varios países occidentales de suministrar armas a Ucrania y ha acusado al gobierno de Volodímir Zelensky de haber entrado en "juegos peligrosos y en planes de adquirir sus propias armas nucleares" con tecnologías que supuestamente quedan del periodo en que este país formaba parte de la Unión Soviética.

Lavrov sostiene que "Rusia está comprometida con sus obligaciones para la no proliferación de armas de destrucción masiva y está tomando todas las medidas para evitar el surgimiento de armas nucleares y tecnologías asociadas en Ucrania".