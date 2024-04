Por qué Israel e Irán son enemigos: el origen de su rivalidad

Las autoridades de Irán han asegurado este viernes haber repelido un ataque con drones en los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear. La ofensiva, llevada a cabo por Israel, se habría producido en respuesta al ataque con misiles y drones perpetrado por Irán el pasado sábado.

A pesar de que el Gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes citadas por 'The Washington Post' han confirmado que están detrás del ataque y han argumentado que el objetivo era trasladar a Irán que el Ejército israelí puede golpear su territorio.

Ataque en respuesta a la ofensiva iraní del sábado

Este ataque se ha producido seis días después de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria de Irán lanzaran una ofensiva con cerca de 300 drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en Damasco (Siria), que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria y seis ciudadanos sirios.

Desde entonces, Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa", al tiempo que ha lanzado reiteradas advertencias sobre la posibilidad de una respuesta aún más dura en caso de que Israel llevase a cabo un nuevo ataque.

Mientras, la comunidad internacional ha expresado durante los últimos días una creciente preocupación por el aumento de las tensiones y la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo a través de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, por lo que ha llamado a las partes a la calma.

Israel e Irán: de amigos a enemigos

Pero, ¿de dónde viene la enemistad cada vez más creciente entre Israel e Irán? Hay que destacar que ambos países no han sido siempre enemigos. Israel e Irán mantenían una relación cordial desde hace muchos años, que se truncó a raíz de la Revolución iraní de 1979, cuando fue derrocado el sha Mohammad Reza Pahlavi e instaurado el ayatolá Jomeini.

Hasta entonces, según CNN -que recoge declaraciones de Abbas Milani, director de Estudios Iraníes Hamid y Christina Moghadam de la Universidad de Stanford en la ponencia 'Iran and Israel: Strategic Vision and Goals-, los judíos habían vivido en Irán desde hace más de 2.500 años de "forma continua y amando el país donde han vivido".

De hecho, cuando en 1947 se aprobó el plan final de partición de la ONU (un Estado judío, otro árabe palestino y Jerusalén bajo un régimen internacional), Irán votó en contra, aunque un año después fue el segundo país islámico en reconocerlo, por detrás de Egipto. Y hay que destacar que en la primera de las guerras entre Israel y los estados árabes vecinos que sucedieron a la declaración de independencia israelí en 1948, Irán no participó.

Intereses económicos conjuntos: el petróleo

Además, uno de los principales motivos de que Irán se alejase del conflicto con Israel radicó en que compartía importantes intereses económicos, ya que uno de los mayores activos de la economía iraní era el petróleo. "A partir de 1955, Irán comienza a vender petróleo a Israel a precios rebajados", explicó Milani en la ponencia destacada por CNN.

Esta cooperación económica se tradujo en una "alianza irano-israelí" también en el ámbito energético, a pesar de que la guerra árabe-israelí de 1967 (la 'Guerra de los Seis Días') hizo que las relaciones entre ambos países se volviesen un poco más antagónicas, según recoge el libro 'Israel and Iran: A Dangerous Rivalry' (2011) por el centro de investigación RAND Corporation.

En 1973, la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo) prohibió la venta de petróleo a Estados Unidos y algunos países europeos, en represalia por su apoyo a Israel, pero Irán no se unió al boicot y "continuó con su producción de petróleo de manera normal, lo que hizo que los ingresos aumentaran", según RAND.

Tiempo después llegaron a producirse incluso alianzas militares. CNN habla del 'Project Flower', un esfuerzo militar que se centró en el desarrollo de sistemas avanzados de misiles y otros contratos "de petróleo por armas" que se firmaron a finales de la década de 1970. "Hay pruebas de que entre los años 1975 y 1977, Israel estaba ayudando a Irán a desarrollar un programa armamentístico. Así de cerca estaban en términos de alianza", aseguró Abbas Milani en la ponencia anteriormente mencionada.

La Revolución de 1979, un antes y un después

Hasta 1979, Irán era una Monarquía reinada por los shas de la dinastía Pahlaví en la que uno de los principales aliados era Estados Unidos. El país era gobernado por el sha Mohammad Reza Pahlavi que veía "a Israel como un contrapeso útil para el mundo árabe y creía que su influencia en Washington beneficiaría a Irán como aspirante a gran potencia", recoge el libro de la organización RAND, aunque también era consciente del poderoso sentimiento antiisraelí que había en Oriente Próximo.

Varios grupos sociales contrarios al sha y a sus políticas de gestión del país protagonizaron una revolución en 1979 que terminó con la caída de Pahlavi y la instauración del régimen confesional del ayatola Ruhollah Musavi Jomeini, que había permanecido exiliado durante 14 años. A partir de ahí, se estableció una república islámica que rechazaba el "imperialismo" de Estados Unidos e Israel. Ahí comenzó el principio del fin de la relación cordial entre ambos países.

Sin embargo, a pesar de este cambio de gobierno, la hostilidad de Israel hacia Irán no empezó hasta más tarde porque "se percibía como una mayor amenaza regional al Irak de Sadam Hussein", según el director del Programa para Irán del International Crisis Group, Alí Vaez, en declaraciones a BBC Mundo. De hecho, la "cooperación limitada" siguió existiendo como prueba la guerra que se libró entre 1980 y 1988 contra Irak y en la que Israel atacó un reactor nuclear iraquí que logró retrasar el programa nuclear de Irak al menos 15 años, según RADN, lo que benefició a Irán.

La causa palestina intensificó la tensión

Con su llegada, el ayatolá Jomeini empezó a reivindicar la causa palestina y se celebraron grandes manifestaciones en apoyo a Palestina en la capital, Teherán. ¿El motivo? Según BBC Mundo, "los líderes del nuevo régimen iraní se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos en Líbano y sentían una gran simpatía por ellos".

Con el tiempo, Israel comenzó a ver en Irán un peligro cada vez mayor y su rivalidad fue in crescendo produciéndose una "guerra en la sombra" entre ambos países. BBC explica que comenzaron a proliferar organizaciones alineadas con Teherán, como Hezbolá, que llevaban acciones armadas favorables a sus intereses.

Atentados, asesinatos no atribuidos, virus informáticos para desestabilizar el programa nuclear iraní, bombardeos con drones y cohetes. La "guerra en la sombra" ha sido una constante durante los últimos años y la responsable de que la tensión entre ambos países haya aumentado.

Pero esa tensión se intensificó de manera más notable a partir del ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre de 2023, y los choques entre fuerzas israelíes y milicianos de Hezbolá se han ido incrementando.

¿El punto de no retorno? El ataque que tuvo lugar el pasado 1 de abril contra el edificio del consulado de Irán en Damasco y que se le atribuyó a Israel. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, aseguró a CNN que según la inteligencia israelí, el edificio no era un consulado ni una embajada, pero no confirmó si Israel había estado detrás del ataque cuando se le preguntó sobre ello.

Unas horas después del ataque, Irán prometió unas represalias que se produjeron el pasado 13 de abril, cuando el país lanzó varios misiles y drones contra Israel, que interceptó y neutralizó el 99% de los mismos.