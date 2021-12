La primera entrevista de Alec Baldwin tras la tragedia en el rodaje de 'Rust': "Yo no apreté el gatillo"

El pasado 22 de octubre, Alec Baldwin participaba en el rodaje del western Rust en Santa Fe, Nuevo México, cuando el arma que utilizaba para uno de los ensayos se disparó con munición real. Mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió de gravedad al director del film, Joel Souza. La investigación se centra ahora en la maestra armera y el ayudante de dirección, ambos responsables de las armas que se utilizaban en el rodaje.

El actor ha concedido su primera entrevista desde el accidente el pasado mes de octubre. ABC News la ha emitido este jueves y en ella Alec Baldwin ofrece nuevos detalles de lo sucedido.

En el adelanto de la entrevista, el intérprete afirma que él sostenía el arma durante unos ensayos y que esta se disparó sola: "Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca", afirma Baldwin. Además, asegura que no sabe cómo pudo llegar munición real al set de rodaje, un punto clave en el que se han centrado las investigaciones. "Alguien puso una bala en un arma que ni siquiera debía estar ahí", apunta.

"Esto es lo peor que me ha pasado en la vida"

Baldwin, de 63 años, está muy afectado por lo sucedido: "Incluso ahora me cuesta creer que el incidente ocurrió. No me parece real. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida, porque echo la vista atrás y pienso '¿Qué podría haber hecho yo para evitarlo?", lamenta.

El actor, también productor de la película Rust, donde sucedió la tragedia, se emociona durante la entrevista y llora al recordar a la víctima moral, Halyna Hutchins, la directora de fotografía del film: "Era alguien amada por todos los que trabajaban con ella, querida y admirada por todos".

Un registro exhaustivo de las armas utilizadas en el rodaje

Las declaraciones de Baldwin llegan un día después de que los investigadores del estado de Nuevo México (EE.UU) ordenaran el registro de la empresa que suministró la munición y las armas para el rodaje del filme.

Según la prensa local, la Policía trata de averiguar el origen exacto de la munición que entregó la empresa PDQ Arm & Prop LLC, una compañía con sede en Albuquerque y cuyo dueño, Seth Kenny, dijo a las autoridades que recordaba haber visto un cargamento que "le llamó la atención" porque estaba etiquetado de manera inusual.

El propietario del negocio había trabajado anteriormente con el padre de Hannah Gutiérrez Reed, la joven de 24 años contratada como encargada de las armas en la producción de Baldwin y cuyo progenitor ha reconocido que en otros rodajes usó munición real para prácticas de tiro.

Las declaraciones de miembros del equipo que trabajaban en el rodaje de Rust describen un ambiente de trabajo precario en el que las protestas se amontonaban y por el que dimitieron media docena de empleados el mismo día del accidente.