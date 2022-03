Una periodista irrumpe en directo en la televisión rusa con un cartel contra la guerra

La periodista Marina Ovsyannikova, editora de la televisión rusa Channel One, irrumpió anoche en directo en el informativo de la cadena con un cartel contrario a la guerra de Ucrania en el que se podía leer en ruso el mensaje "paren la guerra, no os creáis la propaganda, os están mintiendo" y gritando "no a la guerra".

Ovsyannikova apareció detrás de la presentadora y automáticamente se cortó la retransmisión. Justo antes había grabado un vídeo en el que afirmaba que se avergonzaba de haber trabajado durante años "haciendo propaganda del Kremlin" y contaba que su padre es ucraniano y su madre rusa y que "nunca han sido enemigos". En el vídeo, además, culpaba directamente a Putin del conflicto.

El abogado ruso Pável Chíkov, que será quien asumirá la defensa de la periodista, aseguró que está detenida acusada de desacreditar a las fuerzas armadas rusas.