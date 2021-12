Muere Frédéric Sinistra, campeón del mundo de kickboxing y negacionista de las vacunas

El triple campeón del mundo de kickboxing Frédéric Sinistra ha fallecido a los cuarenta y un años de edad en un hospital de la ciudad belga de Lieja. Según aseguran los médicos del país, el que fuera considerado el hombre más fuerte de Bélgica por su portentoso físico falleció después de haber contraído el coronavirus: una información que su viuda se ha encargado de desmentir para no reivindicar la vacunación a la que su fallecido esposo -reconocido antivacunas- se oponía.

"Mi marino no murió de Covid", escribió el pasado 23 de diciembre en un post de Instagram publicado en el que era el perfil de su marido. "Nunca habría aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación", señaló en el mismo mensaje.

El ingreso de Sinistra

Frédéric Sinistra anunció su ingreso en el hospital el pasado 26 de noviembre. En un mensaje publicado en redes sociales, el deportista afirmó que padecía complicaciones pulmonares por varias enfermedades que se derivaban del hecho de haber sido un bebé prematuro. Según explicó él mismo, tenía una inflamación pulmonar demasiado alta. "Volveré aún más fuerte", añadió en el mismo mensaje.

Sin embargo, el tiempo pasaba y su estado de salud no parecía mejorar como para recibir el alta médica, motivo por el que, tres días después, amplió la información sin concretar el problema que sufría. "Me siento cada vez mejor, me están cuidando muy bien", escribió, pero las noticias sobre su postura antivacunas comenzaron a suscitar las críticas de buena parte de la ciudadanía y la prensa belga que no dudó en juzgar los peligros de oponerse al criterio científico.

Por este motivo, aprovechando un post de felicitación a su hijo, el triple campeón criticó a quienes le señalaban por padecer coronavirus. "Me doy cuenta de todas las cosas negativas que debes de escuchar sobre mí, pero no pasa nada porque sé que el tiempo responderá a todos estos calumniadores y mezquinos", declaró al tiempo que informaba sobre su inminente alta hospitalaria.

No obstante, los médicos alertaron de que Sinistra había forzado su salida de las instalaciones médicas firmando un alta voluntaria y lo cierto es que, a la luz del fatal desenlace, esta decisión pudo resultar fatal.

El trágico desenlace

El pasado 15 de diciembre el deportista falleció. Los medios nacionales aseguran que el deportista contrajo el coronavirus después de haber hecho una campaña pública contra las vacunas. Además, varios familiares corroboran el diagnóstico que se le otorgó a este deportista antivacunas que hubo de enfrentarse lo que él consideraba un "pequeño virus" que podía superar en su domicilio.

Desde entonces, la esposa de Sinistra únicamente había agradecido los mensajes de apoyo. Una actitud que ha cambiado empleando las mismas redes sociales donde Sinistra anunciaba su estado de salud. "La prensa sensacionalista y algunos de sus familiares están haciendo su agosto en las redes sociales ya que mi silencio y ausencia viene por mi dolor, no por miedo o falta de respuestas a toda esta gente que dice haber conocido o tenido una relación real con mi marido", ha criticado esta.