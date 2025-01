Netanyahu avisa de que no seguirá con el acuerdo si Hamás no revela los nombres de los rehenes que serán liberados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado al movimiento Hamás de que no procederá con el plan para aplicar el alto el fuego en Gaza este domingo hasta que no reciba de la organización palestina una lista concreta con los rehenes israelíes que debe liberar como parte del pacto.

"No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamás", ha afirmado la oficina del primer ministro este sábado.

El alto el fuego, que en principio entrará en vigor este domingo a las 8:30 horas del enclave palestino (6.30 GMT), contará con varias fases. En la primera, que se extenderá por un periodo de 42 días, se dará luz verde para la entrada de ayuda humanitaria y combustible a toda la Franja de Gaza y la rehabilitación de hospitales.

Hamás debería liberar gradualmente a un total de 33 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación por parte de Israel de más de mil presos palestinos. Asimismo, se prevé que durante el desarrollo de estas acciones, las partes concretarán los detalles de una segunda y tercera fase.

Un alto el fuego "temporal"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado la primera fase del acuerdo de armisticio como un "alto el fuego temporal" y ha advertido de que Israel no parará hasta que consiga todos los objetivos marcados para la guerra en la Franja de Gaza.

Israel no descansará "hasta que todos sus objetivos de guerra se completen", ha subrayado Netanyahu en un discurso público recogido por 'The Times of Israel' en el que ha recalcado que tanto el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, como el entrante, Donald Trump, han asegurado que Israel podría volver a la lucha en Gaza si no se cumplen las próximas fases del acuerdo.

Estados Unidos ha prometido a Israel, según ha recordado Netanyahu, que tendrá todas las armas necesarias para volver a la guerra si fuera necesario y si esto ocurre, lo hará "con nuevas formas y con un poder muy grande".