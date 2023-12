Netanyahu asegura que "la guerra continuará hasta el final" y Hamás rechaza la propuesta de tregua de Egipto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó este lunes las inmediaciones de la Franja de Gaza y aprovechó la ocasión para recalcar que la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no está cerca de terminar".

El primer ministro israelí, según recoge 'The Times of Israel', señaló que "no nos detendremos, seguiremos luchando y profundizando los combates en los próximos días, y esta será una batalla larga y no está cerca de terminar".

Asimismo, Netanyahu incidió en que es necesaria "paciencia" y "unidad", así como consenso en torno a la "misión" que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llegan a cabo en la Franja de Gaza tras la ofensiva de Hamás del 7 de octubre.

La milicia palestina llevó a cabo a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes, varios de los cuales fueron liberados durante una tregua de una semana a finales de noviembre.

Las FDI, por su parte, respondieron con una cruenta contraofensiva contra las estructuras de Hamás en la Franja de Gaza. La campaña militar israelí deja ya más de 20.000 palestinos muertos y otros más de 50.000 heridos.

Los familiares de los rehenes interrumpen su discurso en el parlamento

Tras esta visita el primer ministro israelí pronunció un discurso en el parlamento de Israel que fue interrumpido por un grupo de familiares de los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

Los manifestantes, que portaban pancartas y fotografías de los secuestrados, han empezado a corear "ahora" mientras Netanyahu defendía que el Gobierno ha logrado liberar hasta ahora a más de 100 rehenes gracias a la presión militar.

"No podremos liberar a todos los rehenes sin presión militar, presión operativa y presión diplomática. Y por eso hay una cosa que no haremos: no dejaremos de luchar", ha subrayado durante su discurso, tal y como ha informado la oficina del primer ministro.

De acuerdo en seguir con el conflicto

Por un lado está la insistencia de Netanyahu en seguir con la guerra hasta el final y por otro la negativa de las milicias islamistas rechazan la propuesta de Egipto para una nueva tregua en Gaza, con canje de prisioneros y un nuevo gobierno de tecnócratas centrado en la reconstrucción.

Los grupos islamistas palestinos Hamás y Yihad Islámica han insistido en no negociar ningún acuerdo mientras continúen los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y reiteraron que el intercambio de prisioneros debe ser "todos a cambio de todos", mientras Egipto pidió a todas las partes que hicieran concesiones para avanzar hacia el fin del conflicto.

Fuentes egipcias informadas de las conversaciones dijeron a EFE, bajo condición de anonimato, que ambas formaciones reiteraron su rechazo a negociar "bajo fuego israelí" y remarcaron que el intercambio de rehenes debe ser "todos a cambio de todos".

Ante esta postura, El Cairo hizo un llamamiento a todas las partes para "hacer concesiones para detener el actual derramamiento de sangre en la Franja de Gaza" y poner el fin a la guerra israelí en el enclave palestino con el objetivo de "salvar a los civiles del flagelo de la guerra y el conflicto armado".

Según las fuentes, Egipto pidió a Hamás y Yihad Islámica "avanzar en el tema" y pensar en "los resultados positivos que se obtendrían" con la liberación de rehenes, sobre todo porque, según las fuentes, hay "aceptación israelí" para discutir la propuesta de intercambiar 40 detenidos a cambio de una tregua temporal de dos semanas.

También informaron de que El Cairo presentó un documento a Hamás e Israel para concluir un acuerdo de intercambio de prisioneros y detenidos entre las dos partes pese a la actual negativa del grupo islamista palestino.