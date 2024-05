El ministro del Interior argentino pide a Sánchez que cese a Óscar Puente

El coleo de las declaraciones del ministro de Transportes español, Óscar Puente, sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, suma nuevas reacciones. Puente sugirió durante un acto en Salamanca que Milei había "ingerido sustancias" antes de realizar unas declaraciones explosivas.

A la reacción de varios periodistas argentinos en diversos espacios de debate se suma ahora la valoración de la polémica que ha hecho el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, que ha exigido la renuncia de Puente y ha considerado que sus declaraciones fueron "irresponsables" y de "falta de respeto".

"Me parece indignante. Yo escuché a este señor y me parece irresponsable. Él no puede exponer a un Gobierno de un país que es importante para la Argentina. Es una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del presidente Sánchez. Me parece realmente inusitada", comenta, para añadir que "sería meterme dentro del Gobierno español, pero si fuera el presidente, le pediría la renuncia".

Por su parte, el expresidente argentino Alberto Fernández ha criticado la reacción de su sucesor, Javier Milei, a las declaraciones del ministro de Transportes de España, Óscar Puente, al entender que se fundamentan en "una vergonzosa campaña de difamación" contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.