Muere el papa emérito Benedicto XVI a los 95 años

El Papa emérito Benedicto XVI ha muerto esta mañana, a las 09:34 horas, en el convento Mater Ecclesiae en el interior de la Ciudad del Vaticano, según ha confirmado la Santa Sede en un comunicado.

El Papa Francisco había pedido en las últimas horas rezar por Benedicto XVI, cuyas condiciones de salud se habían vuelto extremadamente débiles.

El primer Papa en renunciar en 600 años

Benedicto XVI fue el primer papa que renunció en 600 años. Lo dijo por sorpresa, en latín y sólo una periodista de la agencia de noticias italiana Ansa se dio cuenta al seguir un encuentro del Papa con los cardenales.

Fue el 11 de febrero de 2013, a las 11:45: "Por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino".

Benedicto XVI renunció agotado por las fuerzas que desde el propio Vaticano llevaron a la Santa Sede a varios escándalos internos, unidos a su intención de atajar con la ley los casos de abusos sexuales que habían estado escondidos durante décadas.

Dos días después, él mismo aclaró su postura ante los fieles con estas palabras: "He decidido renunciar al ministerio que el Señor me confió el 19 de abril de 2005. He hecho esto en plena libertad y por el bien de la Iglesia, y siendo conocedor de la gravedad de este acto"

La imagen de Benedicto XVI, abandonando el Vaticano en helicóptero hacia Castelgandolfo, dio la vuelta al mundo.

Un Pontificado difícil

No fue fácil su Pontificado, sucedió a uno de los papas más longevos y mediáticos de la historia, Juan Pablo II. Y no fue una sorpresa cuando el cónclave lo eligió como pontífice con el tradicional "Habemus Papam"

Algunos diarios internacionales titularon ese día la elección del cardenal Joseph Ratzinger como "El pastor alemán" pero el Pontificado de Benedicto XVI fue al final mucho menos fiero de lo que algunos pintaban.

Sus viajes a España

Lo vimos en España varias veces, en Santiago de Compostela, consagrando la Sagrada Familia en Barcelona y también presidiendo la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en medio de una fuerte tormenta de verano en Cuatro Vientos. "Esa fuerza es mayor que la lluvia. El señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones también. Por eso sólo es un ejemplo".

El Papa alemán, que en el vuelo a España advirtió de la división política en nuestro país que le recordaba los años 30 del siglo pasado.

Gran teólogo y pensador deja como legado los libros que, tras una escrupulosa investigación, escribió sobre la figura de Jesús.