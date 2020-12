Merkel, emocionada: "Si resultan ser las últimas navidades con los abuelos, habremos cometido un grave error"

La canciller alemana Ángela Merkel ha explicado, al borde de las lágrimas, que aplicará nuevas restricciones si no decrecen los contagios de COVID-19. "Sé que es muy difícil, sé que se ha puesto mucho esfuerzo en los puestos de venta ambulante, pero no son compatibles con el acuerdo al que llegamos de solo permitir comida para llevar", ha explicado la política. "Lo siento, pero pagar un precio de 590 muertos diarios no es aceptable", ha puntualiado la líder demócratacritiana, que considera, hay demasiado "contacto" en el Estado federal.

"El numero de cotagios es demasiado alto, la reducción de contactos no es suficiente", ha argumentado Merkel en referencia a las restricciones aprobadas para noviembre, que luego se endurecieron y prolongaron hasta diciembre. Por eso, en un discurso muy emocional para el carácter de la canciller, ha insistido en las necesidad de aplicar nuevas restricciones en los próximos días para reducir el número de nuevos contagios por coronavirus. "Como las cifras son las que son, tenemos que hacer algo", ha aseverado la canciller, que reconoce que las restricciones son competencia de los estados federados, pero ha destacado que ella y el Gobierno central tienen una "responsabilidad especial" a este respecto.

Merkel lleva semanas abogando por un endurecimiento de las restricciones, a lo que se resisten algunos estados federados. Las diferencias entre los "Länder" hacen además difícil la toma de decisiones consensuadas. También ha reconocido en su discurso frente al parlamento alemán este miércoles que las vacunas que se inocularán en el primer trimestre de 2021 no supondrán, en su parecer, un "cambio significativo" a nivel epidémico en el país. No obstante, la canciller subrayó que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables y al personal sanitario a partir de primeros de año "se habrá ganado mucho".

La canciller asegura que se puede ver "luz al final del túnel" con varias vacunas contra la COVID-19 a punto de ser autorizadas en la Unión Europea (UE), pero ha recordado también que Alemania se encuentra actualmente en la "fase decisiva" de la pandemia, en una segunda ola "mucho más exigente que la primera", y que la experiencia histórica advierte de que las segundas olas de una pandemia pueden ser "muy dolorosas".

Asegura la líder que "duele de verdad en el corazón" ir contra los puestos de venta ambulante de comida, típicos de las fiestas navideñas, pero considera que estas tradiciones de las fiestas "no son aceptables si el precio a pagar es que la cifra diaria de muertos alcance las 590 personas", como sucedió en las últimas 24 horas en Alemania, una cifra récord.

"No puede ser que ahora antes de navidades tengamos muchos contactos y que eso resulte en que sean las últimas navidades con los abuelos, eso sería un grave error", ha sentenciado Merkel.