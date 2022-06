Un médico rompe a llorar durante un parto tras descubrir un cáncer terminal en su paciente

Una madre primeriza ha revelado su angustia después de que los médicos descubrieran que tenía un cáncer terminal mientras daba a luz. Los médicos que atendieron a Lois Walker, de 38 años, se dieron cuenta que tenía tumores en los ovarios, el hígado y los intestinos cuando le practicaron una cesárea.

Momentos antes de que su hijo recién nacido Ray fuera puesto en sus brazos por primera vez, le dieron la aterradora noticia de que esos bultos en su cuerpo podrían ser cancerosos. Los resultados de las pruebas realizadas dos semanas después confirmaron que tenía un cáncer de ovario en fase 4 y que se había extendido por todo el cuerpo.

La madre de tres hijos ha acusado a Dove Valley Practice y al Hospital de Barnsley de "negligencia" y afirma que hubo muchas oportunidades de detectar el cáncer antes ya que se había quejado de dolor de estómago durante más de un año antes de dar a luz, y realizó 20 llamadas a su médico de cabecera y numerosos viajes a urgencias.

Diagnósticos erróneos

Anteriormente había padecido un cáncer de piel e incluso había expresado a los médicos su preocupación por la posibilidad de padecer síntomas de cáncer. Pero los médicos relacionaron sus síntomas con ansiedad, síndrome del intestino irritable y parte del "envejecimiento", la tacharon de hipocondríaca y le dijeron que evitara los lácteos.

El médico que atendió el parto de Lois Walker rompió a llorar y se compadeció ante la madre por decepcionarle. "El médico me cogió la mano y lloró, y me dijo que me había decepcionado", asegura. "La gota que colmó el vaso fue que tuvieron que involucrar al equipo de salud mental porque dije que había llegado a un punto en el que tendría que acabar con nuestras vidas, y me siento avergonzada de decirlo", finaliza.