La Casa Blanca publica la conversación de Trump y su homólogo ucraniano en que se confirma que le pidió que investigara Joe Biden

La transcripción de la llamada telefónica que mantuvo Donald Trump con su colega ucraniano Vladímir Zelenski, demuestra que el presidente le pidió que colaborara con su abogado personal Rudolph Giuliani y con el fiscal general de Estados Unidos William Barr para investigar al vicepresidente Joe Biden y a su hijo.

Según la transcripción de la llamada, que no es textual, sino las notas de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, antes de pedirle ayuda en la investigación a Biden, Trump comentó al presidente ucraniano que Estados Unidos hacía mucho por Ucrania y le daba mucho dinero.

Aunque no hay aparentemente en la transcripción que se ha hecho pública una amenaza de que si no investigaba al candidato demócrata a la presidencia, no entregaría casi 400 millones de dólares de ayuda; queda claro que Trump lo insinuó y que Zelenski recibió el mensaje.

Nada más hacerse público el contenido de la llamada telefónica del 25 de julio, el Fiscal General Barr ha asegurado que Trump no le dijo que debía hablar con Kiev.

Esta transcripción no es la ‘beautiful call’, como llamó Trump a su conversación con el ucraniano, sino una prueba que ayudará mucho a los demócratas en la investigación que puede terminar con la presentación de cargos contra el presidente y su impeachment final.