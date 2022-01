El informe interno sobre las fiestas de Boris Johnson: "Hay comportamientos difícilmente justificables"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ya ha recibido el informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia del coronavirus. Este escrito, elaborado por la alta funcionaria Sue Gray, ha sido publicado parcialmente, aunque sin incluir las partes que están siendo investigadas por la policía.

Este informe apunta que: "Algunos comportamientos son difícilmente justificables (…) hubo errores de liderazgo y de juicio en No10 Downing Street (…) el consumo abusivo de alcohol es inaceptable en todo caso".

Además, Sue Gray apunta que "el jardín de No10 se usaba habitualmente como extensión del espacio de trabajo como una zona más segura y ventilada", pero reconoce que "aunque es una medida sensata, en ocasiones se utilizó sin autorización ni vigilancia". Algo que calificó de "inapropiado".

El Gobierno debe abordarlo de inmediato sin esperar a que la policía concluya su investigación

Por su parte, en el escrito explica que "varias de las reuniones no debieron ser permitidas o desarrollarse de la manera en que lo hicieron. Hay mucho que aprender de estos eventos". Por lo que insta al Ejecutivo británico a que aborde el tema: "El Gobierno debe abordarlo de inmediato sin esperar a que la policía concluya su investigación".

Por otro lado, Downing Street se ha comprometido a, una vez recibido el documento, publicarlo con rapidez. Y está previsto de Johnson comparezca ante el Parlamento y que responda a las preguntas de los diputados.

Asimismo, el primer ministro británico ha alegado durante esta misma mañana durante una visita a un puerto en Tilbury que no rompió ninguna regla anticovid. "Tendrán que esperar a ver cuál es el resultado de las investigaciones pero, por supuesto, me reafirmo absolutamente en lo que ya he dicho en el pasado", declaró.