Hollywood, a un paso de afrontar una huelga histórica de sus actores y guionistas

La industria más grande del entretenimiento audiovisual como es Hollywood, podría quedar detenida después de que El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), que agrupa a más de 160.000 profesionales, se declarará formalmente este jueves en huelga.

Tras más de cuatro semanas de tensas e inservibles negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, la agrupación que representa a los principales estudios y transmisores, entre los que se incluyen empresas tan importantes como Amazon, Apple, Disney, Sony o Warner Bros, no han podido llegar a un acuerdo válido con los actores. Generando que estos tomen el mismo camino que sus hermanos del gremio, los guionistas y decidan declarar formalmente el paro de todas sus actividades.

Un hecho histórico

Esta es la primera huelga de actores contra la industria del cine y la televisión desde 1980 y la primera vez que actores y guionistas, que declararon su paro hace más de 70 días, están en huelga al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan, que décadas más tarde llegaría a la Casa Blanca, era presidente del gremio de actores.

¿Por qué se ponen en huelga los actores?

El Sindicato de Actores de Cine, además de buscar mejoras salariales, también quieren abordar otras cuestiones laborales como un nuevo reparto de ganancias por los derechos de imagen tras el 'boom' del streaming, la regulación del uso de la Inteligencia Artificial o una revisión al modelo de los castings virtuales.

"Los estudios y las plataformas de streaming han implementado cambios unilaterales masivos en el modelo comercial de nuestra industria, mientras que al mismo tiempo insisten en mantener nuestros contratos congelados. No es así como tratas a un socio valioso y respetado y a un colaborador esencial", afirma a su vez Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo del sindicato y negociador jefe con las productoras a las que acusa de negarse "a comprometerse de manera significativa con nuestras propuestas clave" y de "faltar al respeto" a los actores.

Los actores califican de "Insultante e irrespetuosa" la reunión que tuvieron con los estudios

En un comunicado, SAG-AFTRA denuncia que los estudios y productoras "no están dispuestos a ofrecer un trato justo sobre los temas clave que son esenciales para los miembros del sindicato". Ante la intransigencia que ha tenido la AMPTP durante las negociaciones, el comité del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense votó por unanimidad recomendar a la Junta Nacional una huelga, según apunta el comunicado recogido por CulturaOcio.

"Hasta que no negocien de buena fe, no podemos empezar a llegar a un acuerdo y no nos queda más remedio que seguir adelante en unidad y en nombre de nuestros miembros, con una recomendación de huelga a nuestra Junta Nacional", concluye SAG-AFTRA.

¿Qué puede implicar esta huelga?

Además de paralizar los rodajes, la huelga de los actores podría suponer un complot contra la promoción de películas y series pendientes de estreno. Esto consistiría en actos como no participar en encuentros con seguidores, una ola de cancelaciones de ruedas de prensa, alfombras rojas e incluso el aplazamiento de ceremonias de premios como los Emmy o la Comic-On de San Diego.