Heidi Agan, la doble de Kate Middleton que lleva 12 años imitando a la Princesa de Gales

A pesar de los mediáticos escándalos que en ocasiones protagonizan, y de su complicada relación con la prensa, lo cierto es que la monarquía británica es una de las Familias Reales más populares del mundo: tanto es así, que los rumores en torno al estado de salud de la princesa Kate Middleton han proliferado en todos los medios de comunicación, que se han hecho eco de todo tipo de teorías sobre el resultado de la operación a la que se sometió la princesa de Gales el pasado 16 de enero.

Después de dos meses apartada de la escena pública, Middleton fue captada el pasado lunes por un fotógrafo del diario 'The Sun', paseando en un mercado artesanal junto al príncipe Guillermo. Estas imágenes difundidas por el tabloide muestran a una Kate con buen aspecto, sonriente y cargando unas bolsas de la compra.

Teorías sobre el doble de Kate Middleton

Sin embargo, esta súbita reaparición no ha terminado de convencer a los seguidores más escépticos de la Casa Real, que han llegado incluso a plantear la posibilidad de que la Kate que todo el mundo vio el lunes es en realidad una doble, interpretada por una persona de extraordinario parecido.

A pesar de que no hay ningún indicio de que esto haya sucedido, y de que no hay indicios que apunten hacia esta extravagante teoría, la hipótesis del doble ha generado una cierta repercusión en redes. Por ello, son muchos los internautas que han recordado a Heidi Agan, la sosias de Kate Middleton que lleva más de una década dedicándose profesionalmente a convertirse en el reflejo más fiel de la princesa de Gales.

La vida de una imitadora profesional

"Algunos trolls chiflados me envían amenazas de muerte: pero me da igual, me encanta ser la princesa": así se expresaba en una entrevista para 'The Sun' en 2022 esta excamarera inglesa, que dedica su vida a imitar el aspecto de Kate. En su entrevista para el tabloide, Agan afirma que siempre está pendiente de los atuendos de Kate y de su estilo de peinado, para adoptar de manera casi religiosa su estilismo.

Esta minuciosidad, que le ha llevado incluso a portar barrigas falsas durante los embarazos de Middleton, le ha granjeado una cierta fama a Agan, que se muestra encantada con su rol de doppelgänger real. Además de ser confundida con la royal británica - sus rasgos son muy similares-, Agan ha declarado que también es reconocida y apreciada como la doble de Kate Middleton.

Este afán de imitación no se limita únicamente a lo estético, y requiere de una coherencia que Agan ha mantenido a rajatabla: en una entrevista posterior a la ruptura de Harry y Meghan Markle con la Familila Real, Agan lamentaba que ya no podía trabajar con los dobles de Meghan y Harry: "Somos esta extraña familia alternativa. Todos nos llevamos bien y trabajamos bien, pero cuando esas cosas suceden no podemos trabajar más juntos", declaró Heidi Agan sobre los conflictos internos de la Casa Real.

Tiene un impacto en lo que hacemos". Sin embargo - y a pesar de los rumores de infidelidad-, Agan comparte habitualmente publicaciones junto a un "clon" de Guillermo, con el que protagoniza recreaciones y actuaciones en eventos privados.

En las antípodas del Reino Unido, los seguidores más acérrimos de las teorías de la conspiración sobre la Casa Real han encontrado a otra persona con un parecido más que apreciable: se trata de Britanny Dixon, una artista australiana totalmente ajena al entorno de la Familia Real que presenta unos rasgos muy similares.

¿Será esta joven australiana consciente de la atención que está recibiendo al otro lado del mundo? Teniendo en cuenta el impacto que tiene cualquier información acerca de la casas real británica, nada está descartado.