El Gobierno mexicano promete defender sus intereses tras los primeros decretos de Trump

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió este martes "defender a México por encima de todo" tras los decretos sobre migración, comercio y narcotráfico que firmó el nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió "tener calma".

"Es importante tener calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación y que sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo", declaró la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

La mandataria solicitó analizar con "la cabeza fría" las órdenes ejecutivas de Trump, quien en su primer día en el cargo declaró una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, ordenó designar como terroristas a los cárteles mexicanos y pidió reinstaurar el programa migratorio 'Quédate en México'.

“Sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente, primero que tenga certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender la soberanía y nuestra independencia, eso es un principio máximo al que la presidenta tiene que cumplir", remarcó.

Devolverá a sus países a los migrantes afectados

La jefa del Ejecutivo argumentó que "el decreto de zona emergencia de la frontera sur (de Estados Unidos) que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019”.

También rechazó que México se convierta en un "tercer país seguro" con el regreso de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) o 'Quédate en México', al recordar que Trump implementó en su primera gestión, en enero de 2019, este programa que obliga a solicitantes de asilo estadounidense a esperar en territorio mexicano.

E insistió en que su Gobierno está preparado para recibir a los posibles repatriados por las deportaciones masivas de Estados Unidos, donde los mexicanos representan casi la mitad de los cerca de once millones de indocumentados en el país.

"Siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, nuestros connacionales, a nuestro paisanos, esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente o una presidenta de la República", subrayó.

La mandataria también prometió "atención humanitaria" a los migrantes de otras naciones, en particular de Latinoamérica, que estén en México y que ya no puedan cruzar a Estados Unidos, pero insistió en que el nuevo Gobierno de Trump debe deportar de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origeny no a territorio mexicano.

"Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen, por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, con prácticamente todos los países centroamericanos, de hecho hubo una reunión el viernes pasado para ello, hay acuerdo con Cuba".

Lucha contra el narcotráfico

Ante la designación de los cárteles mexicanos del narcotráfico como terroristas, la mandataria argumentó que Estados Unidos "puede actuar" dentro de su territorio, pero remarcó que ella defenderá la "soberanía de México".

"Nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República", sentenció.

La medida ha despertado preocupación en México por la posible intervención de tropas estadounidensesy Trump ha sugerido bombardear territorio mexicano. Sheinbaum, por su parte, pidió esperar a ver las verdaderas implicaciones.

“Vamos a esperar, por eso digo que el canciller (Juan Ramón de la Fuente) va a entrar en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio), pero lo que estamos buscando es una coordinación y una cooperación para que no llegue a presentarse una situación así", señaló.

Trump ha acusado a México de "estar gobernado por los cárteles" y de ser un lugar "muy inseguro", además de amenazar con aranceles del 25% a partir del 1 de febrero si el Gobierno mexicano no frena la "invasión" de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.