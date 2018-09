El Gobierno argentino prevé novedades sobre el submarino San Juan

"Entre hoy y mañana vamos a tener las primeras novedades. Ya están desplegados todos los sumergibles en el Atlántico Sur. Tienen autonomía de 48 horas", dijo el ministro argentino de Defensa argentino, Oscar Aguad, ante los medios en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires.

Consideró que las "primeras imágenes, los primeros resultados de lo que va a ser el primer día de búsqueda" estarán disponibles seguramente este martes.

El buque de bandera noruega "Seabed Constructor", de la empresa estadounidense Ocean Infinity, llegó la pasada semana a aguas argentinas procedente de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y operará con una tecnología no utilizada anteriormente en la búsqueda del navío desaparecido, consistente en Vehículos Submarinos Autónomos con capacidad de sumergirse hasta 6.000 metros de profundidad.

Aguad explicó que el capitán del barco le informó de que en diez días pretenden barrer la zona de búsqueda, aunque tienen un margen de hasta 120.

Preguntado sobre si se llegará a saber qué le ocurrió al ARA San Juan, señaló que no se podrá probar nada mientras no se consiga algún rastro del submarino. "Los elementos para llegar a un resultado no los tenemos", concluyó.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino de fabricación alemana incorporado a la Armada argentina en 1985 ARA San Juan -reacondicionado hace unos años- comunicó por última vez su posición mientras regresaba desde el puerto austral de Ushuaia a su base en Mar del Plata y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.