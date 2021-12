Expulsado de un avión por utilizar un tanga rojo como mascarilla

LEER MÁS Una viajera que fingía viajar con un bebé y después un lince se convierte en el viral del año

Un vuelo que salía del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, no pudo despegar por un extraño suceso. Un pasajero no llevaba la mascarilla obligatoria y en su lugar portaba en su cara un tanga rojo. Era su particular de protestar por el mandato federal de llevar la mascarilla de forma obligatoria.

El hombre fue finalmente expulsado del avión y ahora tiene prohibido volar con United Airlines. Adam Jenne, el implicado, aseguró que no está loco y que tenía una buena razón para enmascararse con una tanga. Jenne confesó que ha utilizado el tanga rojo como mascarilla toda la pandemia porque cree que es la mejor forma de "ilustrar lo absurdo con lo absurdo".

Cuando la tripulación le echó del vuelo, sucedió algo sorprendente. Varios pasajeros se solidarizaron con él: "La gente comenzó a bajar del avión, tal vez una docena de algo así", asegura Jenne. "No tiene sentido. Todo es una tontería. El COVID no sabe que estamos a una altitud de crucero. Es estúpido. Todo es teatro", añade.

