España intervendrá en la demanda contra Israel de la Corte Internacional de Justicia por la situación en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España se va a sumar a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre.

"Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, que ya han dado varios países y que otros han anunciado que también van a hacer. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza de los últimos días en la que vemos que las medidas cautelares de la Corte se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha dicho en ministro en su comparecencia ante los medios de comunicación.

España no se pronuncia sobre el delito de genocidio

No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la intervención de España en un litigio por un genocidio significa que el país reconoce que Israel está cometiendo o puede cometer un genocidio en Gaza: "Lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí (eso es una labor del tribunal), sino aquello que permite el Estatuto del Tribunal, es decir, intervenir en esa demanda apoyando al Tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo".

"Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y como he dicho, por supuesto España -igual que está haciendo con las medidas cautelares- apoyará la decisión que tome el tribunal internacional de justicia, la apoyará, respetará, cumplirá e instará a todas las partes a cumplir cualquiera que sea la decisión", ha dicho, para añadir después que "poco importa" su opinión personal, "el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales".

Qué es la Corte Internacional de Justicia

El tribunal que está estudiando la demanda de Sudáfrica es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un organismo dependiente de la ONU con sede en La Haya que no tiene capacidad ejecutiva.

No hay que confundirlo con el Tribunal Penal Internacional porque sirven para cosas distintas y tienen distinta jurisdicción.

El Tribunal Penal, como su nombre indica, es penal, pero la corte que revisa la acusación de Sudáfrica, la CIJ, tiene una jurisdicción casi exclusivamente civil, sólo puede dirimir disputas entre Estados y no puede juzgar a individuos.

La CIJ no tiene instrumentos para obligar a cumplir sus resoluciones, así que, si decretara que Israel debe parar los ataques y el país hebreo no hiciera caso, no pasa nada.