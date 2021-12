Un enfermo de ELA envía un tweet con su mente gracias a un chip implantado en su cerebro

Un hombre en Australia se ha convertido en la primera persona en tuitear un mensaje a través del pensamiento gracias a un pequeño chip implantado en su cerebro. Philip O'Keefe, de 62 años, padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y no tiene movilidad en sus extremidades. : 'No he tenido teclado o mensaje de voz. He puesto este tweet solo con mi pensamiento'. #helloworldbci"

La interfaz, creada por Synchron, una empresa de medicina bioelectrónica neurovascular con sede en California, permite a los pacientes realizar tareas en una computadora con solo usar su mente. O'Keefe comenta: "Cuando escuché por primera vez sobre esta tecnología, supe cuánta independencia podía devolverme. El sistema es asombroso, es como aprender a andar en bicicleta: se necesita práctica, pero una vez que estás rodando, se vuelve natural".

Para compartir la noticia, se hizo cargo de la cuenta de Twitter del CEO de Synchron, Thomas Oxley, usando el hashtag #HelloWorldBCI. El objetivo del Sr. O'Keefe era compartir su experiencia de recuperar la independencia con el mundo y ofrecer inspiración para el futuro. "Mi esperanza es estar allanando el camino para que la gente tuitee a través de sus pensamientos", aseguraba incidiendo en el gran abanico de opciones que puede ofrecer a personas incapacitadas físicamente: "Solo pienso en qué parte quiero hacer clic, y puedo enviar correos electrónicos, realizar operaciones bancarias, comprar y ahora enviar mensajes al mundo a través de Twitter".