Donald Trump anuncia la adquisición del "control mayoritario" de las reservas de petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la adquisición del "control mayoritario" de las reservas de petróleo de Venezuela tras la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de Delcy Rodríguez. Esta alianza busca duplicar las reservas estadounidenses y rebajar el precio de los carburantes.

En una publicación en redes sociales, el magnate estadounidense ha explicado que en la firma del acuerdo también han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth y que Estados Unidos se ha hecho con el "control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense".

Así las cosas, según Trump, este acuerdo va a permitir "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo. Asimismo, ha asegurado que el acuerdo también va a ser beneficioso para Venezuela, porque va a permitir, "al tiempo, contribuir a que siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad".

Un acuerdo susceptible a impugnaciones legales

Trump ha puesto el foco en la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela. Este plan representa una intervención moderna y sin precedentes en la economía de otro país, y susceptible a impugnaciones legales y cambios políticos, ya que no está claro que el acuerdo contaría con el pleno respaldo de un futuro presidente estadounidense diferente a Trump.

Por su parte, Marco Rubio ha calificado el acuerdo de "gran victoria" para ambos países, que demuestra "cómo la audaz política exterior" del presidente está impulsando victorias de "América Primero" basadas en "reservas estables y petróleo de bajo costo y reduciendo los precios de la gasolina en casa".

En cuanto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha augurado que el acuerdo impulsará "el crecimiento económico del país" y una recaudación tributaria de 209.000 millones de dólares (180.000 millones de euros) para la economía de Caracas.

Infraestructura deteriorada

"El acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado", ha señalado en un comunicado.

Además, fuentes de la agencia Bloomberg han desvelado que el gigante Chevron está en conversaciones para expandirse en Venezuela e incorporar dos nuevos yacimientos petrolíferos a sus operaciones en el país. Sin embargo, la iniciativa de Trump está llena de problemas logísticos, ya que la infraestructura venezolana está deteriorada y el suministro eléctrico es muy inestable.

Analistas y expertos de la industria aseguran que podría costar más de una década restablecer la producción a los aproximadamente tres millones de barriles diarios que Venezuela bombeaba antes de que su industria petrolera comenzara un colapso que se prolongó durante décadas.