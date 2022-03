El doble oficial de Putin teme por su vida tras la invasión de Rusia en Ucrania

Durante ocho años, Slawek Sobala, de 53 años, ostentó la distinción de ser el único doble del mundo de Vladimir Putin. A pesar de que no es su trabajo de tiempo completo, lo compaginaba con su trabajo para obtener ingresos extra. Sin embargo, tras la invasión de Rusia en Ucrania, sus características físicas se le han vuelto en su contra. Sobala ha confirmado que teme por su vida y que apenas puede salir a la calle ante el riesgo de sufrir algún percance.

Es un ciudadano polaco, residente de Wroclaw, donde aproximadamente uno de cada diez residentes es ucraniano. El hombre de 53 años, dirige una empresa de transporte que opera en su región pero también en Países Bajos, Bélgica o Alemania.

No ha trascendido cuanto gana con sus trabajos como doble de Putin, pero segín revela The Daily Star es una cifra alta. Está representado por la agencia Lookalikes, con sede en el Reino Unido, y ha viajado por todo el mundo con su esposa para conciertos, sesiones de fotos y videos. "Es divertido este trabajo y nos encontramos con otros parecidos y nos reímos, pero tambiénes incómodo porque cuando estamos con la familia, en la playa, en un restaurante, bar, la gente le dice: 'Oye, oye, te pareces a Putin, ¿puedo sacarme una foto contigo?", asegura la esposa de Sobala, en The Daily Star .

Confiesa lo que le diría a Putin

Sobala reside en Wroclaw, una localidad con mucha gente de Ucrania. Por ese motivo, señala que le da miedo que "personas puedan mostrarse agresivas cuando me vean".

El doble ha querido dejar claro su distanciamiento del presidente ruso. "Tras la guerra mi percepción ha cambiado. Antes le tenía mucho respeto pero ha hecho mucho daño". Señala que ahora quiere jugar con la ironía y demostrar con su parecido una segunda cara de Putin. Confiesa que si le viera le diría que "pensara cómo podemos tener la misma cara pero una visión tan diferente del mundo".