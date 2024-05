Diplomáticos españoles viajarán a Afganistán para repatriar los cadáveres y a la mujer herida

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que diplomáticos españoles viajarán en las próximas horas a Afganistán para repatriar los cuerpos de los tres turistas catalanes fallecidos ayer en un atentado en este país, así como de la mujer, también catalana, que se encuentra herida grave y otros dos viajeros también españoles que resultaron ilesos.

Albares ha explicado en una entrevista con la emisora RAC1 que, según el relato oral de los supervivientes del suceso, el ataque se produjo en la tarde de ayer en la zona del mercado de la ciudad Bamiyán, cuando un hombre apareció en un callejón y empezó a disparar indiscriminadamente.

El ministro ha señalado que, como consecuencia de ello, quedó afectado un grupo de seis turistas españoles, de los que solo ha precisado que cuatro eran catalanes, y con cuyas familias ya se ha puesto en contacto su ministerio. Todos han sido identificados.

Los turistas catalanes viajaron hasta Afganistán con otro grupo de trece viajeros de diversos países, ha dicho este sábado a EFE en Afganistán el director de Información y Cultura provincial, Safiullah Rayed.

Albares ha precisado que, de los seis turistas, tres son catalanes y resultaron muertos, y una cuarta, mujer y también catalana, quedó herida.

Esta víctima, ha indicado, ha sido operada en Kabul y se encuentra grave, aunque, ha puntualizado, algunos informes apuntan que podría estar en estado crítico. La mujer se encuentra consciente.

El ministro ha subrayado que los diplomáticos españoles permanecerán en Afganistán hasta que los supervivientes sanos encuentren un vuelo de regreso a España, los cadáveres de los fallecidos puedan ser repatriados, y la mujer herida tenga "la posibilidad física vital" de poder viajar.

"Vamos a estar con ellos", ha incidido el ministro, quien ha narrado que, desde que se tuvo conocimiento del ataque, su ministerio ha estado en contacto con la Generalitat.

Albares ha recordado que, desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021 en Afganistán, España cerró su embajada en Kabul y presta asistencia diplomática a quienes aún permanecen en el país a través de la legación de Catar y la de Pakistán.

Desde que se tuvo conocimiento del ataque, la Unidad de Emergencia Consular de su ministerio está en contacto con esas embajadas para repatriar al grupo de seis turistas españoles afectados por este atentado.

El ministro estima que las dos personas que han quedado ilesas en el ataque podrán viajar a España "lo antes posible, si puede ser, en horas..., mañana", en cuanto se encuentre un vuelo que las pueda sacar del país.

Desde Catar y Pakistán, ha continuado, se trabaja ya con la legación de la Unión Europea en Kabul y las autoridades afganas para conseguir que la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas "sea lo antes posible".

El viaje de la mujer herida, ha remarcado, dependerá de su evolución, pero los diplomáticos "permanecerán tanto como sea necesario" a su lado.

"En todas las circunstancias, no vamos a regatear ningún esfuerzo para que sea lo antes posible", ha continuado el ministro.

Albares ha dicho que lo que se conoce del ataque responde a la narración oral de los supervivientes, y que da la impresión de ser un tiroteo "indiscriminado" en el mercado de Bamiyán, una zona muy turística donde las víctimas estaban de compras.

Preguntado por si se sabe si el Estado Islámico está detrás de este ataque, por el que hasta el momento han sido detenidas cuatro personas en Afganistán, el ministro ha afirmado que "una motivación política o ideológica parece traslucirse" y que, por "el modus operandi, parece un atentado".

"No vale la pena entrar en hipótesis, porque lo vamos a esclarecer rápidamente", en cuanto lleguen a Kabul los diplomáticos españoles, ha asegurado.

Albares ha dicho desconocer de momento, también, cómo organizaron estos turistas españoles su viaje a Afganistán y si lo hicieron con algún turoperador, a pesar de la recomendación explícita del Gobierno español de desplazarse a ese país por el elevado riesgo de sufrir un atentado o ser secuestrado.

Desde que España cerró su delegación en Afganistán y evacuó a los españoles del país, "la recomendación es no viajar a ningún punto", "bajo ninguna circunstancia".

Albares ha recordado, no obstante, que "las recomendaciones de viaje no son una ley, son una recomendación de Ministerio de Asuntos Exteriores", pero, a pesar de que su cumplimiento no es obligatorio, "en el caso de Afganistán es aún más extraño", porque no hace falta conocer esos consejos para saber el riesgo que se corre.

El atentado de ayer en Afganistán es el primero se registra en el país contra turistas extranjeros desde la llegada de los talibanes al poder en 2021.