Dimite un asesor de Viktor Orban tras un "discurso nazi puro"

Un asesor de larga data de Viktor Orbán renunció en protesta por "un discurso nazi puro" que pronunció el primer ministro húngaro que en palabras del asesor fue "digno de Goebbels".

Zsuzsa Hegedüs, uno de las asesores más antiguos de Orbán, estaba junto al primer ministro desde 2002 y resalta la cordialidad con el primer ministro. Sin embargo, en su carta de dimisión, publicada por el medio de comunicación húngaro hvg.hu, asegura que se sentía cada vez más incómodo con el "giro antiliberal" de Orbán en los últimos años.

Orbán ha hecho de la retórica contra la inmigración una parte clave de su plataforma política desde 2015, y con frecuencia usa un lenguaje de extrema derecha, pero su discurso del sábado , en el que habló en contra de la "mezcla de razas", fue extremo incluso para sus cercanos, como el caso de Hegedüs.

Orbán aseguró en su alegato que la mezcla entre europeos era aceptable, pero la mezcla de europeos con no europeos creaba personas de "raza mixta". "Estamos dispuestos a mezclarnos, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos", afirmó Orbán que añadió los países donde esto se consideraba aceptable "ya no son naciones".

Hegedüs explica que había defendido durante mucho tiempo al primer ministro de las acusaciones de antisemitismo, pero cree que su último discurso es indefendible. "Lamento sinceramente que una postura tan vergonzosa me haya obligado a romper nuestra relación", ha escrito.