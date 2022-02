El desgarrador testimonio de Carlos Molina, atrapado en Ucrania: "Nos han recomendado no salir a la calle"

Las Fuerzas Armadas rusas han entrado este jueves por la mañana en la región de Kiev, en el marco de una ofensiva que también ha incluido un ataque contra el aeropuerto de Hostomel, un aeródromo militar clave para los intereses de Ucrania y ubicado cerca de la capital.

La guardia fronteriza de Ucrania ha asegurado que los rusos han entrado desde Bielorrusia, en un punto a 160 kilómetros de Kiev. "Los guardias y los militares (ucranianos) están luchando", reza el comunicado oficial, recogido por la agencia Bloomberg.

Asimismo, también han confirmado ataques sobre lanzacohetes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Yitomir, al oeste de Kiev. Las autoridades ucranianas han informado de enfrenamientos en el aeropuerto militar de Hostomel, presuntamente atacado por aeronaves rusas.

"He llamado a la Embajada española y me han dicho que me quede con el equipo en el hotel"

Los ciudadanos no pueden salir de Kiev y la mayoría de vuelos han sido cancelados. Una de las personas afectadas ha sido el jugador de la selección de balonmano, Carlos Molina, atrapado actualmente en este país de Europa del este, que ha relatado en Más de uno sus últimas horas: "Acabábamos de terminar un partido y teníamos que irnos, pero a los 30 minutos nos evacuaron a todos del aeropuerto, así que el manager nos consiguió a todos una habitación en un hotel".

Molina asegura que será "difícil" salir de Ucrania

Molina asegura que "fue una auténtica travesía" el trayecto hasta allí y que debería haberse hecho en 15 minutos en coche, aunque al final entre un autobús, un tren y andar media hora superaron las dos horas. Aun así, apunta que "la ciudad no ha parado y todo funciona por ahora, a pesar de los vuelos cancelados".

"He llamado a la Embajada española y me han dicho que me quede con el equipo en el hotel y no intentemos salir a ningún lado. Va a estar difícil salir de Ucrania", reflexionaba el deportista.

Carlos Molina fichó en 2009 por el FC Barcelona, pero lo dejó en 2012 para unirse al Balonmano Aragón. En 2013 cambió de nuevo para sumarse al Club Balonmano Huesca, donde consiguió fama nacionalmente. Debido a esto, le fichó el Naturhouse La Rioja en 2015 y participó en el Campeonato Europeo de Balonmano Masculino de 2016. Actualmente está en el Motor Zaporozhye ucraniano.