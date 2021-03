Descubren a una mujer que llevaba 12 años muerta en su casa de Escocia

Christina Malley, una anciana de 80 años de la localidad de Cove (Escocia), fue encontrada muerta en su vivienda el pasado 25 de febrero. La mujer tenía una cita para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero no llegó a acudir. Por este motivo, dos enfermeras decidieron personarse en su domicilio, donde la encontraron muerta. Los informes indican que podría haber fallecido hace más de 12 años.

Actitud sospechosa de su marido

Según adelanta el diario 'Daily Record', el marido abrió la puerta a las enfermeras y cuando le preguntaron por la mujer, afirmó que estaba en el extranjero.

El cuerpo de la anciana fue descubierto momentos más tarde por la policía, quienes han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Investigación policial en curso

Las autoridades policiales están determinando cuándo y cómo murió, pero todo apunta a que podría haber fallecido hace más de una década, según informa el 'Evening Express'. "La muerte está siendo trata como inexplicable", indican.

El portavoz de la Policía de Escocia confirmó que las investigaciones sobre las causas todavía "siguen en curso" y, de momento, no pueden adelantar más detalles.

Sorpresa entre el vecindario

El 'Daily Record' ha podido hablar con algunos de los vecinos de esta localidad escocesa. Muchos de ellos, incrédulos y sorprendidos ante la noticia, confiesan que no conocían la existencia de Christina Malley porque "nunca la habían visto".

"He vivido en esa zona durante 22 años y nunca he conocido a su mujer, lo he visto solo a él", reconoce uno de los vecinos. "Es absolutamente desgarrador. Conozco al anciano, le saludo cuando le veo, es un hombre realmente entrañable", declara otro testimonio para este medio de comunicación.

El concejal de Cove, Alex Nicoll, expresó sus condolencias: "Es muy triste, no solo para la persona involucrada, sino también para la familia y amigos".