Se cumplen dos años del asesinato de Mahsa Amini por no llevar bien colocado el velo en Irán

Cuando se cumplen dos años de la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini por no llevar bien colocado el hiyab, muchas mujeres en Irán se resisten a cubrirse pese a que es obligatorio a partir de los 9 años y a que se exponen a ser detenidas por la llamada Policía de la Moral: agentes que a quienes no les basta con que las mujeres se pongan el velo, si no cuya labor es asegurarse de que lo lleven bien apretado para que no asome nada de cabello.

La activista Noor Ammar Lamarty recuerda cómo el caso de Mahsa Amini supuso un antes y un después en la percepción internacional del régimen iraní, con protestas multitudinarias que dieron la vuelta al mundo.

Amnistía Internacional cifra en más de 500 los muertos en estos dos años víctimas del régimen de los Ayatolás, 22.000 manifestantes detenidos y otros tantos sometidos a juicios arbitrarios y torturas.

En Irán el velo es obligatorio desde la revolución de 1979 cuando se declaró que sin él las mujeres estaban desnudas.