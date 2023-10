Se confirma la muerte de Shana Louk, la alemana secuestrada por Hamás: "Estos sádicos le cortaron la cabeza"

La madre de Shani Louk, la mujer de 22 años con doble nacionalidad israelí y alemana que fue secuestrada por combatientes de Hamas en el festival de música en Israel, y cuyo cuerpo fue visto en una camioneta en Gaza con terroristas de Hamás.

Su madre, Ricarda Louk ha asegurado que las autoridades israelís han confirmado el fallecimiento de su hija tras una prueba ADN tomada de parte de un hueso de un cráneo que resultó ser de Shani. "Desafortunadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva. Es muy triste pero al menos ya no tenemos la angustiosa incertidumbre. Nos gustaría recuperar su cuerpo para poder enterrarlo pero no si el precio es un acuerdo de canje con Hamas", revelaba la madre.

"Esto significa que estos animales bárbaros y sádicos simplemente le cortaron la cabeza mientras atacaban, torturaban y mataban a israelíes. Es una gran tragedia", ha asegurado el presidente de Israel Isaac Herzog.

Poco después del ataque, comenzó a circular ampliamente en las redes sociales un video que mostraba el cuerpo de una joven siendo paseado por las calles en la parte trasera de una camioneta, rodeada de combatientes armados y otros que gritaban "Allahu Akbar".

La hermana de Shani también ha confirmado la muerte en redes sociales.

Según las autoridades israelíes, más de 1.400 personas han muerto en los ataques de Hamas, pero ha habido un retraso en la identificación de algunas personas debido al mal estado de algunos de los cuerpos. Mientras tanto, el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza señala que más de 8.000 personas han muerto desde que comenzaron los bombardeos de Israel.