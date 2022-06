Boris Johnson: "Si Putin fuese mujer no creo que se hubiese metido en esta loca guerra de machos, invasión y violencia"

El primer ministro británico, Boris Johnson, realizó este miércoles unas declaraciones a la televisión alemana ZDF en las que expresaba que si el presidente ruso, Vladimir Putin, fuera una mujer no se habría metido en una guerra contra Ucrania que calificó como "de machos, invasión y violencia". Johnson expresó, además, que Putin es "el ejemplo perfecto de masculinidad tóxica".

"Si Putin fuera mujer, simplemente no creo que hubiera lanzado una guerra tan machista, declaró un Boris Johnson que también añadió que "todos quieren termine la guerra, pero no hay un acuerdo posible. Putin no tiene ninguna propuesta de paz y Zelenski tampoco puede ofrecerlo".

Reino Unido destinará más de mil millones de euros a Ucrania

Johnson también ha anunciado este jueves en la cumbre de la OTAN en Madrid que Reino Unido destinará mil millones de libras (1.161 millones de euros) a ayuda militar adicional a Ucrania. Según ha anunciado el primer ministro, este dinero se destinará a sistemas sofisticados de defensa aérea y nuevos equipos electrónicos.

Con este aporte, el apoyo militar total de Reino Unido al país ucraniano desde que estallase la guerra asciende a los 2.300 millones de libras (2.670 millones de euros), más que ninguna otra nación, a excepción de Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor gasto militar que hace Reino Unido desde los conflictos en Irán y Afganistán.