Una batería antimisiles, blindados, más munición y adiestradores son algunos de los materiales de ayuda que ha enviado España a Ucrania

España redobla la ayuda militar a Ucrania coincidiendo con el sexto mes de guerra en el país. Los materiales militares que estarán a disposición de las autoridades ucranianas incluye una batería antimisiles, vehículos acorazados, más munición, adiestramiento básico a fuerzas ucranianas en España además de vestuario y equipamiento invernal.

A través de un comunicado recogido por Europa Press ha informado el Ministerio de Defensa. Después de que este miércoles el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, haya lamentado que el último envío de armas militares de España a Ucrania fue en mayo y no pudieron conseguir todo lo que habían solicitado.

"No puedo decir que estemos satisfechos, ni que estemos recibiendo todo lo que España podría suministrar", ha apuntado el embajador. Aunque también ha agradecido la ayuda española a pesar de los problemas con las anteriores mercancias. El compromiso firme en este envío de materiales milites se viene desarrollando desde el inicio de esta guerra por parte de España que "no ha dejado de enviar material para la legítima defensa del pueblo ucraniano". El documento recoge que por razones de seguridad y otras que afectan a otros países no se han precisado los detalles.

Defensa ha subrayado que España "siempre ha actuado y seguirá haciéndolo en coordinación con los países de la Alianza Atlántica, Unión Europea y con el Grupo de Donantes", integrado por 45 países.

Materiales de ayuda a Ucrania

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas llevan preparado el siguiente material el mes de agosto. Para ser puesto a disposición de las autoridades ucranianas que determinarán el momento de entrega:

Artillería de campaña de la que ya se informó el pasado 17 de agosto a las autoridades ucranianas. Las cuales estaban a su disposición en una Base española y dispuesto para su entrega con un total superior a 1.000 disparos completos de munición de largo alcance. Todo esto preparados en 75 pallets de un metro cúbico. Se prevé realizar dicho transporte a primeros de septiembre, para lo que se ha coordinado igualmente la autorización nacional de sobrevuelo, por su gran peso y sus características de grueso calibre

Se ha autorizado la adquisición y entrega a Ucrania de 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones de euros.

También se entregará al país un conjunto de vehículos TOA APC M-113 en buen estado de funcionamiento. Pendientes de alistamiento operativo tras la puesta a punto industrial que ya se ha puesto a disposición del Ministerio de Defensa Ucraniano.

Por otro lado, se ha preparado una batería completa de defensa antiaérea de punto y sus misiles. Además, se ha ofrecido a Ucrania efectuar el adiestramiento en la operación y mantenimiento de la batería.

Finalmente, además del armamento, material de combate y adiestramiento, en respuesta a una solicitud urgente del Consejero de Presidente Volodimir Zelenski ante el próximo invierno, se ha preparado una importante carga de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos. Unos 30.000 uniformes de campaña para frío, 15.600 chaquetones, 15.000 trajes de intemperie y varios miles de prendas de vestuario y abrigo complementarias.

Este cargamento de más de 1.600 pallets, representa un importante reto para su transporte y distribución antes del invierno. España tendrá preparado para enviar en septiembre.