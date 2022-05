Los antivacunas critican a Bill Gates tras dar positivo en coronavirus

LEER MÁS Datos coronavirus España: La incidencia acumulada crece 13 puntos desde el martes en la población vulnerable

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo en coronavirus. Además, ha recordado la importancia de estar vacunado para enfrentarse a la enfermedad.

Según ha confirmado el empresario multimillonario de 66 años, sí ha presentado síntomas, aunque no de manera grave: "Estoy experimentando síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente".

Gates ha apuntado: "Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica". Comentario que ha recibido numerosas críticas por parte de los antivacunas.

Críticas de los antivacunas

Varios usuarios antivacunas no han dudado en contestar a los mensajes publicados por el multimillonario, con comentarios como: "Bill Gates da positivo por no haber recibido la quinta dosis", "gracias a Dios que está cuatro veces vacunado", "de los creadores de si te vacunas no te contagias, estás inmunizado, llega...".