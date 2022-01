Un anestesista británico afirma no querer vacunarse frente al ministro de Sanidad inglés

Durante una visita filmada a un centro sanitario del Reino Unido, el primer ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, hubo de enfrentarse a una situación bastante comprometedora. Javid charlaba ante las cámaras con los sanitarios allí presentes cuando, de pronto, se le ocurrió preguntar acerca de la obligatoriedad de la vacunación a los sanitarios.

El gobierno de Londres aspira a que el personal sanitario sin vacunar reciba la primera dosis antes del próximo 3 de febrero, de tal manera que quien se niegue podría, incluso, perder su trabajo. Sin embargo, esta medida no es del agrado de todos y así lo evidenció un médico anestesista que se decidió a responder a la pregunta.

"He tenido Covid en algún momento. Tengo anticuerpos y he estado trabajando en la UCI desde el principio. No me he vacunado y no me quiero vacunar", sentenció el anestesista.

Sin duda, una escena que no favorece los deseos del Gobierno y que se produce en un momento en el que multitud de sanitarios se encuentran de baja por la infección de Covid-19.

Incidencia muy elevada en el Reino Unido

Este sábado, 8 de enero, el Reino Unido superó las 150.000 muertes ocasionadas por coronavirus y confirmadas con un test. Una cifra que se conoce después de que el país anglosajón notificara otros 146.390 nuevos contagios en las últimas 24 horas y otras 313 muertes por la enfermedad.

Así pues, no es de extrañar que los hospitales británicos afronten los números más elevados de ingresos por coronavirus desde el pasado febrero. A fecha 6 de enero, se contabilizaban un total de 18.454 ingresados, lo que constata un incremento semanal del 40 % y la mayor cifra registrada desde el 18 de febrero de 2021.

A pesar del rápido avance de la variante ómicron por todo el país, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido considera que todavía no es necesaria una cuarta vacuna contra el virus ya que las actuales dosis de refuerzo siguen aportando una fuerte protección contra la enfermedad grave derivada de la variante ómicron en personas mayores. En cuanto a la protección contra la enfermedad grave derivada de las dos dosis de la vacuna, esta cae a un 70 % tres meses después y a un 50 % tras seis meses.