4 de julio: la celebración por el nacimiento de los Estados Unidos

La fecha rememora el 4 de julio de 1776, 'Día de la Independencia de Estados Unidos'. En esta fecha las familias se reúnen al estilo del 'Día de Acción de Gracias' para conmemorar y celebrar este momento histórico. Los colonos descontentos con su situación, proclamaron su separación formal de Gran Bretaña en su Declaración de Independencia.

Las quejas contra la Corona británica habían alcanzado un punto álgido en 13 de las colonias británicas en América del Norte. El Comité de los Cinco, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Roger Livingston es como se conoce a los redactores de la Declaración de Independencia, en concreto se destaca a Tomas Jefferson quien inició el borrador. El texto exponía las razones por las que los colonos querían romper los lazos con Gran Bretaña.

El momento de la votación

Doce de las trece colonias votaron a favor de la independencia el 2 de julio de 1776. El estado de Nueva York se abstuvo, otros aún creían en la reconciliación con Gran Bretaña. No obstante, llegó el consenso. El Congreso Continental aprobó y adoptó formalmente la Declaración de Independencia el 4 de julio. Esta es la fecha que quedó registrada como el nacimiento de la nación y actual motivo de celebración.

La celebración

Los fuegos artificiales y las hogueras son, tal vez, lo más destacado de este día. Las familias se reúnen para comer y disfrutar, al tener lugar en verano, muchos encuentros se dan al aire libre, con picnics en parques y playas. La música también es un elemento importante en este festejo, en la lista de canciones para el 4 de julio se incluyen "God Bless America", "America the Beautiful" o "My Country, Tis of Thee", que conmemoran con melodías alegres el día más importante del calendario en Estados Unidos.

La Estatua de la Libertad y el Día de la Independencia

La Estatua de la Libertad y el Día de la Independencia de Estados Unidos están relacionados simbólicamente en cuanto a los valores de libertad y democracia que ambos representan, pero no hay una conexión directa en términos de su historia o eventos.

El monumento fue un regalo de Francia a Estados Unidos, inaugurada el 28 de octubre de 1886, para celebrar el centenario de la independencia estadounidense y como un símbolo de amistad entre los dos países.

Ambos símbolos se entrelazan en la narrativa nacional de Estados Unidos al destacar la importancia de la libertad y la independencia, pero la conexión es más simbólica que histórica.