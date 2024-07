La NASA señala los lugares que serán inhabitables desde 2050

La temperatura media del aire en superficie en mar y tierra firme en junio pasado superó en 1,5 grados los niveles preindustriales, completando por primera vez 12 meses seguidos por encima de ese hito.

Según el boletín emitido este 8 de julio por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), en junio de 2024 fue más cálido a nivel mundial que cualquier junio anterior en el registro de datos, con una temperatura media del aire en la superficie de 16,66 °C, 0,67 °C por encima de la media de junio de 1991-2020 y 0,14 °C por encima del máximo anterior establecido en junio de 2023.

El calor extremo ha sido señalado como una de las principales causas de muerte en algunas regiones del mundo. Entre 1990 y 2019, se estima que 153.000 muertes se deben a esta circunstancia. La investigación, liderada por Yumung Guo de la Universidad de Monash en Australia ha recogido datos de las temperaturas de 750 localidades en 43 países.

En estas circunstancias, la NASA ha advertido de que hay riesgo real de que ciertas áreas de la Tierra se vuelvan inhabitables por las altas temperaturas. Colin Raymond, responsable en la NASA, señala que cuando la temperatura alcanza los 35 grados o más durante un periodo prolongado "ninguna cantidad de sudoración puede enfriar el cuerpo a una temperatura segura".

Zonas de riesgo en España

El Centro de la NASA para la Simulación Climática ha elaborado el informe 'The Future we don't eant', en el que apuntan a que zonas de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía experimentarán más de tres meses de 35 grados o más en 2050. Sin embargo, la situación no es tan extrema como en otras zonas del planeta con mayor grado de humedad.

Los lugares más inhabitables

Para el año 2070, se anticipa que el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil también enfrentarán complicaciones severas debido al calor extremo. El estudio señala como las zonas con más riesgo de volverse inhabitables en los próximos 30 a 50 años son el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

