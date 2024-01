La Fiscalía abre diligencias por la marea de pellets de plástico en las costas gallegas

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias por la marea de pellets de plástico en las costas gallegas y que se extienden a las comunidades del mar Cantábrico.

La Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido de pellets tras abrir previamente expediente de seguimiento de la situación el día 4 de enero.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión toda vez que desde el pasado diciembre en los arenales de las Rías Baixas y de la ría de Muros e Noia han aparecido "grandes cantidades" de pellets plásticos, en bolsas de alrededor de 25 kilos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia.

La semana pasada el conselleiro do Mar de Galicia, Alfonso Villares, confirmó que los microplásticos perdidos por un barco polaco frente a la costa portuguesa ya estaban llegando a la asturiana y la cántabra.

La Xunta de Galicia activó el plan de anticontaminación (Camgal) en su nivel 1, correspondiente a episodio de pequeña gravedad, ante la llegada de millones de microplásticos a las costas gallegas por la pérdida de contenedores.

Según han precisado las fuentes fiscales, la Unidad de Medioambiente de la Fiscalía abrió expediente de seguimiento de la situación el pasado 4 de enero. Ahora ha acordado abrir diligencias de investigación.

Reproches de la Xunta al Gobierno y críticas de la oposición

El presidente de Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que todavía no tienen información sobre cuántos contenedores se cayeron al mar y qué contenían, pero ha insistido en que trabajaran para "recoger todo lo que llegue a las playas, pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe".

El conselleiro de Mar se mostró muy crítico con el Gobierno central al que acusó el domingo de conocer desde el 20 de diciembre esta situación y no trasladar esta información a la Xunta hasta esta misma semana.

Precisamente este domingo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que sigue la evolución del vertido y ofreció a la Xunta la "colaboración y ayuda que consideren necesaria".

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido al presidente gallego de que "no va a permitir que tire de manual del 'Prestige' para "mentir" sobre "la marea" de pellets de plástico que "invade ya" el litoral.