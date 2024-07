Estas son las ciudades españolas más propensas a sufrir un tsunami

A pesar de que España no es un lugar propenso a sufrir tsunamis, el país tiene antecedentes que sugieren que este fenómeno podría repetirse. Según un estudio de Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea, el Mar de Alborán, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el país, podría causar maremotos que afectarían desde Valencia hasta Málaga, incluyendo las Baleares.

¿Qué es un tsunami?

Un tsunami es una serie de olas en una masa de agua causada por el desplazamiento repentino de un gran volumen de agua, generalmente debido a terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos.

Cerca de la isla de Alborán, la falla marina Averroes es capaz de generar olas de hasta seis metros de altura, alcanzando la costa en poco tiempo, entre 21 y 35 minutos. La costa atlántica, donde se encuentran Cádiz y Huelva, también tiene grandes probabilidades de enfrentar tsunamis.

¿Qué zonas son las más propensas a sufrir tsunamis?

Los estudios geológicos y las simulaciones son esenciales para mapear estas áreas y planificar emergencias e indican que las zonas de mayor riesgo incluyen las costas del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Según Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, la zona que presenta mayor actividad sísmica y, por lo tanto, mayor riesgo de tsunamis es la región del Levante, desde Torrevieja hasta el Estrecho de Gibraltar.

¿Cuándo se estima que se produzca un tsunami en España?

La Comisión Intergubernamental de los Océanos advierte de la probabilidad de un tsunami que supere un metro de altura en el lado del Mediterráneo en los próximos 30 años, con un 100% de probabilidad. La probabilidad es más baja en la costa de Cádiz, la con un 10% en los próximos 50 años.

Tsunamis anteriores en España

A lo largo de su historia, España ha sufrido varios tsunamis, aunque con menor frecuencia y magnitud que en otras partes del mundo. En 1755, un gran terremoto con epicentro en la costa de Lisboa provocó un tsunami que impactó severamente a ciudades como Cádiz y Huelva que provocó la muerte de más de 2.000 personas en España, debido a las olas de 15 metros generadas por el terremoto portugués.

Actualmente, a kilómetros de la costa gaditana se encuentran depósitos marinos que evidencian las devastadoras consecuencias de aquel tsunami. Aunque en ese tiempo no existía un sistema de medición de terremotos como el actual, los sismógrafos indican que el seísmo de 1755 pudo alcanzar una magnitud de hasta 8,5 grados.

Cómo se monitorean los tsunamis en España

En España, el Instituto Geográfico Nacional junto con otros organismos internacionales, monitorea la actividad sísmica que podría generar tsunamis. Esta vigilancia incluye redes de sensores y boyas que pueden detectar cambios en el nivel del mar en tiempo real, proporcionando alertas tempranas a las autoridades y al público.