Las mejores 50 pizzerías de Europa: hay siete españolas en la lista

Los amantes de la pizza, que son muchos, estarán expectantes de conocer el resultado de la Gala 50 Top Pizza, que ha elegido a los 50 mejores establecimientos que cocinan este delicioso plato. La pizzería Sartoria Panatieri, ubicada en Barcelona y dirigida por Rafa Panatieri y Jorge Sastre, ha conquistado el segundo puesto en la lista 50 Top Pizza Europa 2024. En un evento celebrado en Madrid, se coronó a la pizzería londinense Napoli on the Road, de Michele Pascarella, como la mejor de Europa este año, seguida de cerca por Sartoria de Barcelona y Via Toledo Enopizzeria de Viena.

Este prestigioso ranking, reconocido como el más influyente en el mundo de la pizza, destaca la presencia de siete establecimientos españoles, incluyendo Baldoria, La Balmesina y Fratelli Figurato. La ceremonia también premió la innovación culinaria, otorgando reconocimientos especiales a Stile Napoletano en Chester (Inglaterra) como la Nueva Entrada del Año y a la madrileña Baldoria por su excepcional propuesta de plato de pasta.

En cuanto a la sostenibilidad, IMperfetto en Puteaux (Francia) se llevó el premio al Mejor Pizzero del Año, mientras que el galardón 'Green Oven' 2024 fue para Sartoria Panatieri de Barcelona, Bæst de Copenhague y MO de Movimiento de Madrid. Además, Gasparic de Girona fue reconocida como el negocio a tener en cuenta en el futuro.

España se posiciona como líder en esta guía, con 39 pizzerías destacadas, seguida por Francia y Alemania. La lista no incluye restaurantes de Italia, aunque muchos de los 'pizzaiolos' son de este país.

Las 20 mejores pizzerías de Europa automáticamente califican para las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, cuya gala se llevará a cabo en Nápoles el próximo septiembre. Además, la próxima cita con 50 Top Pizza será en Nueva York el 25 de junio, donde se revelarán las mejores pizzerías de Estados Unidos en 2024.

