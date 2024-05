Día mundial de la hamburguesa: estas son las 10 mejores de España

El origen de las hamburguesas se remonta al siglo XIV en la ciudad alemana de Hamburgo. Al principio, se consideraba una comida de pobres por realizarse con carne de mala calidad y especias, pero con el paso del tiempo, se ha ido popularizando más hasta convertirse en uno de los platos más consumidos.

Por esa razón, desde hace dos años se celebra el 'Best Burger Spain', un evento al que se presentan más de 250 restaurantes. El próximo domingo es el día mundial de la hamburguesa y cualquier establecimiento puede participar y demostrar que la suya es la mejor del país.

Según el portal "Traveler", la mejor hamburguesa la podemos encontrar en Sevilla, y estas son las 10 mejores del país:

10 - Bacon Me Crazy

Ingredientes: Doble smash patty, queso cheddar, trocitos crujientes de bacon ahumado, cebolla caramelizada y mayonesa de Candy Bacon.

Dónde: Kiwi Burger Bar, en Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

9 - Mirror B

Ingredientes: Pan de berlina casero, patty 180gr., rúcula frita, hojas de mostaza japonesa, avellanas garrapiñadas, cheddar blanco ahumado y salsa "Mirror" con piparras dulces.

Dónde: Jenkin's, en Valencia.

8 - Montería

Ingredientes: Pan brioche, carne de jabalí y ciervo, queso de cabra curado y ahumado fundido, mermelada de higos secos, mayonesa ecológica de pimentón de La Vera, chips de champiñones y canónigos.

Dónde: El Rincón de Ale, en Navalcán, Toledo.

7 - American Smash 2.0

Ingredientes: Pan brioche, salsa americana casera, 3 carnes smash de 90gr. cada una, queso cheddar americano, cebolla salteada y mermelada de bacon casera.

Dónde: Dalù Burger, en Madrid.

6 - Sexy Burger

Ingredientes: Mayonesa trufada, salsa de tuétano, rúcula, carne de vaca vieja trasacar, queso Monterrey Jack, panceta ibérica y chutney de fresa y trigueros.

Dónde: Caprichos, en Oviedo, Asturias.

5 - Picanto

Ingredientes: Pan brioche, 180gr. de vaca rubia gallega dry aged, combinación de queso cheddar y gouda, bacon super crunchy, mermelada de bacon y salsa especial.

Dónde: Briochef, en Madrid.

4 - Ess a burger

Ingredientes: 180gr. dry aged, philadelphia casera de jalapeños, queso gouda madurado, panceta crujiente y salsa AON.

Dónde: All or Nothing, en Las Palmas, Gran Canaria.

3 - Galicia Japan Burger

Ingredientes: Hamburguesa de "Real Buey", pan brioche, queso, salsa okonomiyaki, sisho verde, col encurtida e katshuobushi.

Dónde: Lume, en Santiago de Compostela, La Coruña.

2 - Jet Lag Burger

Ingredientes: Pan brioche, 2 piezas de 95 gr de vaca rubia gallega madurada old special, queso cheddar ahumado, nuestro guanciale curado y ahumado durante 24 horas, demi-glace de yema y bourbon, encurtidos nórdicos y salsa secreta Jet Lag.

Dónde: Eatyjet, en Vitoria-Gasteiz.

1 - Doble Cheese Bacon

Ingredientes: Rubia gallega dry aged 45 días, cheddar madurado, salsa de huevos fritos con chistorra, bacon ahumado crujiente y nuestro pan brioche.

Dónde: Burguer Food Porn, en Sevilla.