Cómo elegir el mejor melón del supermercado: esto es en lo que debes fijarte

Con la llegada del verano, nos apetece ingerir frutas que asociamos a esta estación como la sandía y el melón, dos frutas de gran tamaño que se caracterizan por un sabor dulzón y un gran aporte de agua. Para encontrar el mejor melón y saber si estará bueno de sabor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay varios tipos de melones y que existen muchos factores que pueden influir en su sabor.

Para empezar, el calendario y el origen de esta fruta son clave, y el verano es la época en la que se venden los mejores melones en nuestro país, entre los meses de julio y agosto. Castilla-La Mancha, Almería y Murcia son zonas que producen buenos melones debido al clima y a las condiciones de su tierra.

Algunas personas utilizan ciertos trucos para elegir el melón más sabroso, como dar palmaditas a la fruta, moverla o manosearla, pero no suelen tener ningún respaldo científico o fiable detrás.

¿Cómo saber si un melón es bueno?

Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es que el melón no presente daños externos como grietas marcadas, golpes, rajas o arañazos, porque eso supone de forma casi segura que el producto se ha estropeado y esto pueda afectar a su sabor. Las manchas amarillas nos indican que el melón ha madurado y por lo tanto, es más dulce, pero esto tampoco es fiable.

Otro factor a tener en cuenta es el lugar donde lo compramos. El comercio al que acudes debe ser fiable, que ofrezca buenas medidas de conservación e higiene, evitando melones con olores raros o pasados de maduración. Aunque en principio todos los melones deben haber superado un control de calidad, si compramos en un puesto callejero o que ofrece melones sin etiqueta, es posible que no sea tan buen producto.

Por esta razón, es común que compremos melones un poco verdes con la creencia de que pueden terminar de madurar en casa, pero solo algunos pueden hacerlo. Esto se debe a que, en este sentido, existen frutas climatéricas, las que siguen madurando en casa, y no climatéricas, las que no. En el caso de los melones piel de sapo, de los más consumidos, pertenecen al segundo grupo, por lo que si compras uno de esta clase no llegará a madurar. Los que sí maduran en casa son los cantalupensis y, aunque esto puede ser bueno a corto plazo, debemos tener cuidado de que no se estropeen antes de que nos demos cuenta.

Como ocurre con casi todo en la vida, todo depende de los gustos de cada uno, y habrá personas a las que les gusten melones con sabores muy dulces, por tanto muy maduros, o quienes prefieran menos sabor dulzón y algo más verde, sin llegar a ser apepinado.