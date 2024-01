Zapatero defiende la cesión de inmigración y no cree que Junts tenga un discurso racista

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado favorable a ceder a las comunidades autónomas la competencia de inmigración, pues "muchas" de las intervenciones en esta materia "se hacen con más eficacia" desde dicho nivel de la administración.

Lo hizo a la salida de un evento informativo que organiza Nueva Economía Fórum, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y de la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría . Los periodistas aprovecharon su presencia para preguntarle por la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez ceda las competencias de inmigración a Cataluña, como reclamó Junts a cambio de abstenerse en la convalidación de tres reales decretos, y de paso al resto de comunidades autónomas.

El expresidente ha recordado que el artículo 152 de la Constitución prevé la delegación de competencias del Estado a las comunidades y que en el debate sobre el Estatuto de Autonomía catalán de 2005, cuando él era jefe del Ejecutivo, se contempló la posibilidad de "leyes orgánicas de delegación o transferencia de competencias, y una de las que se contemplaba era la inmigración".

Ha destacado que el Parlamento catalán ya entonces "quería asumir competencias en materia de inmigración" y que algunas ya se han delegado por ley orgánica. "Eso va a ser una garantía", ha prefigurado.

Zapatero ha argumentado que le parece que "la inmigración abarca una faceta tan amplia de intervención de políticas públicas que muchas de ellas se hacen con más eficacia por las comunidades autónomas y que el Estado delegue me parece bien", antes de presumir de que "España es un país ejemplar en lo que es la actitud hacia la inmigración". "Éste es un país de acogida, que le debe mucho a la inmigración y que ha sido un país de emigrantes", ha resaltado después.

Zapatero enfatizó que el citado artículo 152 "es un artículo de la Constitución Española, no es un artículo de la Constitución francesa", aunque "algunos ya van a acabar considerando inconstitucional la Constitución", y "las posiciones conservadoras de la derecha van a hacer que casi todo sea inconstitucional en este país". Y eso que, según ha diagnosticado , el actual es "un momento extraordinariamente positivo para nuestro país, el más positivo de toda la historia".

No cree que Junts sea xenófobo

Respecto a la supuesta xenofobia de Junts, el expresidente ha dicho que él no comparte el rechazo de la inmigración, pero que él no cree "que haya sido así" la actitud del partido independentista. Por último, ha sugerido que el debate sobre la ley que delegue las competencias será "una buena oportunidad" para plantear un pacto de Estado por la inmigración, como él hizo en su tiempo, y dado que "todas las comunidades autónomas tienen competencia y no las debería dividir".