Yolanda Díaz responde a Pablo Iglesias: "No critico a nadie, no es mi estilo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respondido a Pablo Iglesias, quien pidió respeto para Podemos, que ella nunca critica "a nadie" y que no es su "estilo".

La también ministra de Trabajo y Economía Social, antes de un encuentro con el filósofo Daniel Innerarity, ha declarado a los medios que ella habla de propuestas políticas.

"Es mi manera de hacer política, creo en el respeto a la ciudadanía y me ocupo de resolver los problemas de mi país. Me van a encontrar siempre trabajando. No critico a nadie, mi trayectoria lo demuestra", ha sentenciado.

Díaz ha explicado que Sumar es un movimiento ciudadano donde cabe todo el mundo: "Ayer estaban representantes de todas las izquierdas de Pamplona, lo vieron ustedes. Aquí cabe todo el mundo. La política sirve para cambiar la vida de la gente. No le pedimos el carné a nadie".

Defiende que su plataforma no es "perjudicial" para la izquierda

Además, ha defendido que esta plataforma no es "perjudicial" para la izquierda porque "Sumar va de resolver esa fractura que hay entre la ciudadanía y las instituciones". "Se están cambiando las cosas porque hemos llegado otras personas con otros pensamientos. El revulsivo se llama Sumar. Vamos a reencontrarnos con la gente que no quiere participar. Queremos ganar el país, eso es transformar el país", ha dicho.

Opina sobre las declaraciones de Marlaska sobre el salto a la valla de Melilla

Respecto a lo sucedido en Melilla el pasado 24 de junio y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión de control, la vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que "con los derechos humanos no se juega, no son relativizables".

"Necesitamos una profunda investigación sobre lo que ha ocurrido", ha añadido.