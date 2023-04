Yolanda Díaz reivindica su proyecto "harta de ser de hombres"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado este miércoles que no está negociando con ninguna formación política desde el pasado 2 de abril --cuando lanzó su candidatura a la presidencia con Sumar--, y ha dejado entrever que las negociaciones se retomarán pasadas las elecciones del 28 de mayo. Al mismo tiempo, ha reivindicado su proyecto político propio asegurando que está "harta de ser de hombres". "Soy libre y estoy harta de ser de hombres. Tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio", ha clamado.

"Las formaciones políticas, creo que con gran y buen criterio, nos han dicho que ahora mismo necesitan tiempo para hacer algo muy importante para nuestro país, que son las elecciones municipales y las autonómicas (...) Soy franca, en este momento, Sumar no está negociando con nadie", ha dicho Díaz, dejando a elección de las formaciones políticas la vuelta a retomar las negociaciones cuando "todas" así lo decidan tras los comicios autonómicos y municipales.

De esta forma, Díaz ha reivindicado durante el acto del IX Aniversario de Micromachismos, organizado por eldiario.es en el Espacio Rastro de Madrid, su proyecto político y su libertad ante aquellos que la sitúan tras "una preposición masculina" como que "es de Pablo Iglesias, es de Pedro Sánchez o es de Íñigo Errejón".

En clave electoral, la titular de Trabajo ha asegurado que su equipo está estudiando las ciudades a las que acudir durante la campaña electoral ya que tiene "centenares y centenares de peticiones para ir a 8.000 lados" si bien ha lamentado las fracturas de la izquierda que, asegura, no le ponen "las cosas fáciles a la gente".

"Hay lugares en los que hay cuatro papeletas en ayuntamientos de un mismo espacio y esto no es que le apasione a la ciudadanía. Más difícil no se lo podemos poner", ha subrayado, eso sí, haciendo hincapié en que pese a ello su objetivo es "que no gobierne la derecha, si puede ser, en ninguna parte de España".